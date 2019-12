Heilbronn. (dpa-lsw) Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich 2021 in seiner Heimatregion Heilbronn für ein Landtagsmandat bewerben. Die CDU in dem Wahlkreis werde am 7. Februar über die Kandidatur entscheiden, sagte Strobl der "Heilbronner Stimme" (Samstag). Er sei in Heilbronn geboren, aufgewachsen und in der Region verwurzelt. "Ich kandidiere da, wo mein Herz schlägt." Er räumte ein, dass der Wahlkreis Heilbronn nicht einfach für die CDU sei. "Der Heilbronner CDU-Kandidat gewinnt hier das Direktmandat, oder er ist nicht im Landtag." Er nehme diese Herausforderung an.

Strobl hat bislang kein Landtagsmandat. Er saß bis 2016 im Bundestag, wechselte aber nach der Landtagswahl nach Baden-Württemberg, um die grün-schwarze Koalition mit aufs Gleis zu setzen. Er ist Vize-Regierungschef, Innenminister und CDU-Landeschef. Auf die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2021 hat er verzichtet und Kultusministerin Susanne Eisenmann dafür vorgeschlagen.

