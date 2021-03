Andreas Schwarz (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Baden-Württemberg, Sandra Detzer (Bündnis 90/Die Grünen), Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg und Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagspräsidentin, reagieren nach der Bekanntgabe der ersten Prognose zum Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Foto: Marijan Murat/dpa

Heidelberg. (ppf) Nach den klaren Siegen für Bündnis90/Die Grünen in Baden-Württemberg und SPD in Rheinland-Pfalz kommentieren die ersten Politiker den Wahlabend.

Im ZDF antwortet Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, auf die Frage, ob der Wahlsieg vor allem ein Kretschmann-Sieg sei: "Natürlich ist Winfried Kretschmann eine herausragende Persönlichkeit, er hat aber die grünen Themen in den Vordergrund gestellt. Es ist ein großer grüner Wahlsieg."

In Rheinland-Pfalz ist nach dem erneuten Sieg von SPD-Frau Malu Dreyer eine Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP möglich. Könnte das auch für Baden-Württemberg denkbar sein, auch wenn Kretschmann bisher gerne mit der CDU regiert hat?

"Müssen schauen, mit wem wir zusammenkommen"

Habeck: "In beiden Ländern wird nun verhandelt, in Baden-Württemberg wird mit den anderen Parteien gesprochen. Wie Winfried Kretschmann bereits sagte, drei Themen sind entscheidend: Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Wir müssen schauen, mit wem wir da zusammenkommen."

Michael Kretschmer, Ministerpräsident der CDU in Sachsen, sieht vor allem im Maskenskandal, der seine Partei zuletzt erschütterte, einen wesentlichen Faktor für die Wahlniederlage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. "Die Maskenaffäre ist eine unsägliche Angelegenheit. Das bleibt hängen und verärgert die Menschen. Es ist verständlich, dass sich das bei Wahlen bemerkbar macht. Herzlichen Glückwunsch an die beiden Kollegen Kretschmann und Dreyer. Wir müssen jetzt gemeinsam sehen, dass wir gut durch die Krise kommen."

Was kann die SPD von Dreyer lernen?

Was kann die SPD, die zuletzt immer wieder bei Wahlen Wählerstimmen verlor, von ihrer starken Frau Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz lernen? Darauf antwortet Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär: "Dort, wo starke Personen sind, dort gewinnt man das Vertrauen der Menschen. Was deutlich wird: Es gibt Mehrheiten jenseits der Union."

Der Heidelberger FDP-Kandidat Benjamin Brandstetter freute sich bei seiner digitalen Wahlparty über das "super Ergebnis" seiner Partei auf Landesebene: "Da können wir uns alle auf die Schulter klopfen." Dass er selbst in den Landtag einzieht, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. "Ich werde die Zeit auch ein bisschen vermissen", sagte er mit Blick auf den Wahlkampf.