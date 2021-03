Landkreis Heilbronn. (RNZ) In Landkreisen, deren Sieben-Tage-Inzidenz mindestens fünf Tage in Folge unter 50 liegt, können nach dem Bund-Länder-Beschluss vom 3. März weitere Lockerungen in Kraft treten. Im Landkreis Heilbronn ist dies jedoch noch nicht der Fall: Die Inzidenz lag am Freitag, 5. März, erstmals unter 50. Damit könnten frühestens am kommenden Mittwoch, 10. März, weitere Lockerungen erfolgen.

Dazu zählt etwa die vollständige Öffnung des Einzelhandels. Die Lockerung der Maßnahmen erfolgt in drei Stufen, bei jeweils einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100, 50 oder 35. Wird einer dieser Werte an fünf Tagen in Folge unterschritten, sind Lockerungen möglich. Bei einer Überschreitung des jeweiligen Wertes an drei aufeinanderfolgenden Tagen treten automatisch Verschärfungen in Kraft.

Während im Stadtkreis Heilbronn am Montag viele Läden wieder geöffnet wurden, blieben sie im Landkreis Heilbronn also zumeist noch zu oder öffneten nur eingeschränkt. Seit Montag sind im Kreis jedoch wieder Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten (ausgenommen Kinder bis einschließlich 14 Jahre) möglich. Außerdem können Buchhandlungen unter besonderen Hygieneauflagen wieder öffnen, ebenso sind Dienstleistungen von Kosmetik-, Massage- oder Tattoo-Studios wieder erlaubt. Gärtnereien, Blumenläden, Garten- und Baumärkte dürfen wieder ihr komplettes Sortiment anbieten. Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen – außer Schwimmbäder – ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Der Einzelhandel darf sogenanntes "Click & Meet" nach vorheriger Terminabsprache anbieten. Nach vorheriger Terminbuchung dürfen Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten sowie Archive, Bibliotheken und Büchereien besucht werden. Eheschließungen sind unter der Teilnahme von zehn Personen möglich. Außerdem können Erste-Hilfe-Kurse mit tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest aller teilnehmenden Personen wieder stattfinden.

Info: Infos unter www.landkreis-heilbronn.de/coronavirus