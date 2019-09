Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), 25 Prozent der vor Italien ankommenden Bootsflüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, lehnt Alexander Mitsch klar ab. Das sei "das völlig falsche Signal", schrieb er auf der Onlineplattform "Twitter". Tobias Bringmann dagegen lobt die Quote als "große proeuropäische Geste der Humanität" und "Statement gegen Fremdenfeindlichkeit".

Mitsch, 52, und Bringmann, 48, verbindet die Mitgliedschaft in der CDU. Ihre Vorstellungen über die Partei aber, inhaltlich wie personell, könnten weiter auseinander nicht liegen. Der Nordbadener Mitsch ist Bundeschef der "Werteunion", die sich als "konservative und wirtschaftsliberale Basisbewegung der CDU" versteht. Der Stuttgarter Bringmann, der lange Pressesprecher der Südwest-CDU war, gehört zum engeren Kreis der "Union der Mitte", die sich als "liberales Impulsnetzwerk" in der CDU versteht. Weder die "Basisbewegung" noch das "Impulsnetzwerk" sind offizielle Gliederungen der Partei. Aber ihr in sozialen Netzwerken ausgetragener Streit findet viel Aufmerksamkeit.

Im Fokus stehen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Migrationspolitik. "Die Werteunion vertritt eigentlich nur ein Konzept: Merkel muss weg!", sagt Bringmann. "Wir wollen uns dagegen konstruktiv einbringen und zeigen, dass nicht die ganze Partei so tickt. Es ist notwendig, dass es ein Regulativ gibt, damit die Werteunion nicht das Bild der gesamten Union nach außen verfälschen kann."

Migration etwa sei etwas Positives. "Jede Zuwanderung seit 1945 war volkswirtschaftlich ein großer Gewinn für Deutschland. Das ist nun nicht anders", sagt Bringmann. Die Frage sei daher, "wie wir Migranten noch besser bei uns integrieren, fördern und zu aktiven Mitgliedern unsrer Gemeinschaft machen". Dafür brauche es "konstruktive Konzepte, die nach vorne gerichtet sind, und keinen aggressiven Drang nach Dunkeldeutschland".

Nicht allen in der Union gefällt die Polarisierung, manche sehen sie als Gefahr für die Gesamtpartei. "Die Schärfe der Angriffe auf Twitter geht fast ausschließlich von Mitgliedern der Union der Mitte aus", klagt Mitsch. Tatsächlich arbeitet sich die "Werteunion" lieber an der Parteispitze ab. "Wir haben über 3000 beitragszahlende Mitglieder, davon über 500 in Baden-Württemberg, mit stark steigender Tendenz. Die Union der Mitte besteht dagegen nur aus wenigen Leuten, die sich hauptsächlich auf Twitter austoben."

Das aber mit Erfolg. Bringmanns Kommentare auf "Twitter" kommen auf bis zu 450.000 "Impressions", sie werden also von sehr vielen Leuten gesehen, geteilt, positiv bewertet. "Wir geben offenbar einer schweigenden Mehrheit eine Stimme", folgert Bringmann. In seinem erfolgreichsten Tweet forderte er Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Parteiaustritt auf: Für "rechtsgerichtete Brandstifter" gebe es keinen Platz in der CDU. "Herr Maaßen kommt bei vielen Menschen sehr gut an", sagt hingegen Mitsch. "Wir würden ihn gerne in einer exponierten Position sehen."

Mit ihren Wortmeldungen spiegeln die beiden Baden-Württemberger das Meinungsspektrum ihres Heimatverbands wider. Die Südwest-CDU gilt traditionell als konservativer Landesverband, in der Flüchtlingskrise war Merkels Kurs hier hoch umstritten, 2016 hat sie viele Wähler an die AfD verloren. Andererseits regiert die CDU in Stuttgart mit den Grünen und versucht, die Klima- und Umweltthemen stärker zu besetzen, weil sie mindestens so viele Wähler an die Ökopartei verloren hat.