Von Thomas Burmeister

Ulm. Es gibt Sandwiches und kleine Geschenke - Kugelschreiber, Schlüsselanhänger, Powerbanks für Smartphones mit dem Logo des Kultusministeriums. Der "Elternabend", zu dem Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Ulm Mütter und Väter zum Meinungstausch einlud, ist professionell geplant. Aufgelockert wird die Runde durch Kabaretteinlagen und die lockere Moderation der Kommunikationswissenschaftlerin und Schauspielerin Kimsy von Reischach.

Es geht um Probleme, die Eltern und Lehrer bewegen - und oft gegeneinander aufbringen. Wie viel Erziehung sollen Schulen neben der Wissensvermittlung leisten? Was kann mindestens von Eltern erwartet werden? Schließlich, so Eisenmann, hätten Mütter und Väter einen gesetzlichen Erziehungsauftrag. Zugleich stünden freilich die Lehrer in Sachen Erziehung in der Pflicht. Allerdings: Fahrradfahren oder Schwimmen lernen gehörten nicht zu den obligatorischen Aufgaben der Schulen.

Das Interesse ist groß. Mehr als 450 "Elternteile" - zumeist Mütter - sind Eisenmanns Einladung gefolgt. Schließlich hatte die Kultusministerin wenige Tage zuvor unter anderem im RNZ-Interview gewettert, dass sich immer mehr Eltern "von ihrem Erziehungsauftrag und vom gemeinsamen Wirken mit Lehrern" verabschieden. Man müsse sich fragen, ob Schule nicht längst zum Reparaturbetrieb der Gesellschaft geworden sei, sagte sie. Das hat für Aufsehen gesorgt.

An diesem Abend klingt Eisenmann versöhnlicher. Elternschelte gibt es, wenn überhaupt, nur verpackt in warme Worte. Nötig sei eine von gegenseitigem Respekt getragene Diskussion, sagte Eisenmann. Viele Eltern würden sich vorbildlich in Elternbeiräten einbringen. Und Lehrer seien "Fachleute für Bildung und sollten in dieser Rolle auch akzeptiert werden".

An den Saalmikrofonen nutzten nicht wenige die Gelegenheit, sich Luft zu machen. Die aus Kroatien stammende Ulmerin Maria Kvesic fordert deutlich mehr Unterstützung für "Brennpunkt-Schulen". "Es gibt Grundschulen, da kommen 90 Prozent der Schüler ohne genügend Deutschkenntnisse zum Unterricht und die Lehrer dort fragen sich, wie sie deren Eltern überhaupt erreichen können." Unter Beifall fügt sie hinzu: "Ich würde den Job nicht für zehntausend Euro machen."

Jochen Wandel, Leiter der Wilhelm-Hauff-Realschule in Pfullingen schildert Sorgen von Lehrern: "Wieso haben manche Kinder kein Frühstück im Bauch? Wieso sitzen manche nur vor der Playstation und machen keine Hausaufgaben? Wir können nicht Vater und Mutter ersetzen. Wir können nicht bei den Kindern zu Hause anrufen und ihnen ein Gute-Nacht-Lied singen." Eine Grundschullehrerin aus Ulm stimmt zu: Wenn es nicht mehr Lehrer gebe, müsse der Bildungsplan reduziert werden, damit an Schulen mehr Erziehungsarbeit möglich werde.

Eisenmann bedankte sich immer wieder für Kritik und Anregungen. Vieles gelte es in den nächsten Monaten in ihrem Ministerium zu beraten.

Neben dem Personalmangel und der Inklusion - dem gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen - betrachten Lehrkräfte Streitigkeiten mit Eltern als große Herausforderung. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung gaben 21 Prozent der befragten Pädagogen die Kommunikation mit den Eltern als Problem an. An den Grundschulen sieht darin sogar jede dritte Lehrkraft eine der größten Schwierigkeiten.

Kann die Dialogreihe "Elternabend" daran etwas ändern? Matthias Schneider, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sieht in der Kritik der Ministerin an Eltern eher ein "Ablenkungsmanöver". "Eine Ablenkung davon, dass Lehrkräften zu wenig Zeit für Kinder bleibt, die mehr Förderung brauchen."