Von Bettina Grachtrup und Ulf Mauder

Stuttgart. Als Grünen-Politiker der ersten Stunde - aber auch als schwäbischen Dickschädel - haben Festgäste Ministerpräsident Winfried Kretschmann an seinem 70. Geburtstag gewürdigt. Er habe nie gedacht, dass er mit Kretschmann einmal dieses Jubiläum im Neuen Schloss in Stuttgart feiere, sagte der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) am Donnerstag. "Es ist eigentlich unfassbar, was Du hinbekommen hast", sagte Fischer, der selbst seit gut einem Monat 70 Jahre alt ist. Kretschmann ist der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland - und regiert in der zweiten Amtszeit mit der CDU als Juniorpartner.

Der CDU-Politiker und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, selbst früher einmal Regierungschef im Südwesten, bescheinigte Kretschmann ein "großes Lebenswerk". Er habe größten Respekt vor dem dienstältesten Landtagsabgeordneten, der schon in der Opposition immer kollegial und sachlich gewesen sei. Oettinger lobte, dass Kretschmann im Wettbewerb der Werteordnungen im Gegensatz zu "Autokraten" in Ankara, Moskau und Washington für eine liberale Gesellschaft stehe und das Land Baden-Württemberg weltoffen sei.

Hintergrund Zitate zum 70. Geburtstag > "Geburtstag hat zwar jede Kuh, aber nicht jede Kuh wird zum beliebtesten Ministerpräsidenten." (Die beiden Grünen-Landeschefs Oliver Hildenbrand und Sandra Detzer unter Bezug auf Kretschmanns Worte, wonach jede Kuh Geburtstag habe.) > "Du hast das erste grüne Wunder geschaffen: erster [+] Lesen Sie mehr Zitate zum 70. Geburtstag > "Geburtstag hat zwar jede Kuh, aber nicht jede Kuh wird zum beliebtesten Ministerpräsidenten." (Die beiden Grünen-Landeschefs Oliver Hildenbrand und Sandra Detzer unter Bezug auf Kretschmanns Worte, wonach jede Kuh Geburtstag habe.) > "Du hast das erste grüne Wunder geschaffen: erster grüner MP in Deutschland. Auf dass noch viele weitere kommen." (Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock) > "Er macht sein Ding. Und das macht ihn besonders und auch für mich persönlich zu einem Vorbild." (Grünen-Bundeschef Robert Habeck) > "Schon viele haben versucht, ihn in eine Schublade zu stecken, es funktioniert nie. Sieht man den Hyper-Realo in ihm, merkt man schnell, dass er beim Klima- und Artenschutz für ganz fundamentale Positionen kämpft. Sieht man ihn als abgeklärten Philosophen, grinst er einem beim Froschkuttelessen bei der Gole Zunft in Riedlingen ganz bodenständig entgegen." (Die Grünen-Bundestagsfraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter) > "Winfried Kretschmann ist der große Fels der Besonnenheit und des sachorientierten Regierungshandelns in der deutschen Politik." (Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz) > "Du hast der Partei auch viel abverlangt." (Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer) > "Manchmal denke ich, Du bist konservativer, als ich je werden will." (EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU), der früher selbst Regierungschef in Baden-Württemberg war)

[-] Weniger anzeigen

Joschka Fischer äußerte sich besorgt über die Popularität von Rechtspopulisten und über antieuropäische Kräfte in der EU. "Es sind bewegte Zeiten, die auf uns zukommen", sagte Fischer. Er sei froh, nicht mehr im Amt zu sein.

Der Geehrte selbst zeigte sich angesichts der Würdigungen und Glückwünsche der mehr als 200 Gäste sichtlich gerührt. "Bei so viel Lob kann man froh sein, dass man katholisch und in Demut geübt ist", sagte Kretschmann in seiner Dankesrede. Alle Redner seien großzügig über seine Fehler und Schwächen hinweggegangen. Er hoffe aber, dass es nach der Feier wieder auch kritisch zugehe.

Hintergrund Hintergrund Das politische Leben Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg - der erste Grüne in diesem Amt. Am 17. Mai wird er 70 Jahre alt. Die Stationen seiner politischen Karriere: > 1979/1980: Gründungsmitglied der Grünen Baden-Württemberg > 1980 bis 1984: Mitglied der Grünen im [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Das politische Leben Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg - der erste Grüne in diesem Amt. Am 17. Mai wird er 70 Jahre alt. Die Stationen seiner politischen Karriere: > 1979/1980: Gründungsmitglied der Grünen Baden-Württemberg > 1980 bis 1984: Mitglied der Grünen im baden-württembergischen Landtag > 1986/1987: Ministerialrat im hessischen Umweltministerium unter dem damaligen Minister Joschka Fischer > 1988 bis 1992 sowie 1996 bis heute: Grünen-Abgeordneter im Landtag > 2002 bis 2011: Fraktionschef der Grünen im Landtag > 2011: Wahl zum Ministerpräsidenten, Kretschmann regiert mit Grün-Rot > 2012/2013: Kretschmann übernimmt für ein Jahr die Präsidentschaft des Bundesrates > 2016: Wiederwahl zum Ministerpräsidenten. Kretschmann regiert jetzt mit Grün-Schwarz.

[-] Weniger anzeigen

Im Vorfeld hatte es kritische Stimmen zu den Kosten der Veranstaltung gegeben. Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) meinte launig, dass der wirtschaftliche Schaden vielleicht allenfalls dadurch entstehe, dass einige Feiernde für kurze Zeit nicht an ihren Arbeitsplätzen seien. Die Feier, bei der es auch Tanz der Truppe von Eric Gauthier aus dem Theaterhaus sowie Häppchen, Säfte, Wasser und Wein gab, dauerte etwa zwei Stunden.

Oettinger sagte, der Regierungschef habe es verdient, dass er eine öffentliche Würdigung bekomme und man dabei über die Lage Baden-Württembergs, Kretschmanns Lebensweg und sein Lebenswerk spreche. Es gehe nicht um Kaviar und Champagner, sondern darum, dass man mit langjährigen Weggefährten und vielen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zwei Stunden lang feiere - ein "sehr vertretbarer Akt".