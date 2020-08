„Es ist die Pflicht eines Satirikers, genau so eine Aktion zu nutzen, um Aufklärung zu betreiben“, so Schroeder. Archivfoto: dpa

Von Martin Oversohl

Stuttgart. Nein, wie ein "Messias" sieht Florian Schroeder nun wirklich nicht aus bei seinem Auftritt im Stuttgarter Stadtpark. Die Krawatte eng um den Hals, das dunkle Jackett zugeknöpft, steht er auf der Bühne im Schlossgarten und erinnert eher an einen Filialleiter oder den herausgeputzten Taufpaten. Jubel brandet auf, denn Schroeder ist vielen auf dem Rasen vor der Bühne schon bekannt. Ein Kabarettist aus dem Fernsehen, ein Mann, er sich erst vor kurzem im NDR mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt hatte, einer von ihnen, dachten sie. Weit gefehlt.

"Die hielten mich für ihren Messias, für einen Überläufer", sagt Schroeder am Montag. Warum? Er sei vor einigen Wochen im NDR mal in die Rolle eines Verschwörungsideologen geschlüpft, erzählt der gebürtige Lörracher. Allerdings habe sich die "Querdenken"-Szene leiten lassen von einem Youtube-Video, in dem die satirische Auflösung des NDR-Auftritts fehle.

Lange habe er gezögert und dann entschieden, die Einladung zur Demo anzunehmen und das Thema Meinungsfreiheit anzusprechen. "Es ist die Pflicht eines Satirikers in dieser Zeit, genau so eine Aktion zu nutzen, um damit ein Stück Aufklärung zu betreiben", sagte Schroeder. Der 40-Jährige wirbt vehement dafür, Gegner der Auflagen und Anhänger oft wirrer Theorien nicht auszugrenzen. "Es reicht nicht, immer nur den eigenen Chor zu befriedigen und vor ihm zu predigen", sagt Schroeder. "Es geht darum, sich auseinanderzusetzen und auch mal in so eine Welt einzudringen. Das einzige, was hilft, ist hinzugehen und inhaltlich zu reden."

Schroeders Zielgruppe sind nicht die strikten Verweigerer, die überzeugten Impfgegner und Bill-Gates-Hasser, die den Milliardär persönlich als Verursacher und Profiteur der Pandemie angreifen. "Es gibt einen engen Kreis zutiefst überzeugter, die nicht belehrt werden können", sagt der Comedian. "Aber es gibt um diesen Kern herum eine viel größere Gruppe von Menschen, die nicht zu Demos gehen und die unsicher sind. Eine Fraktion Man-weiß-nicht-so-genau. Und die kann man vielleicht überzeugen."

Das werde allerdings nur gehen, wenn sich auch andere Schauspieler, Kabarettisten oder populäre Politiker auf die Bühnen und in die Debatten trauen, räumt Schröder ein und wirbt: "Wo sind die Intellektuellen, die auch rausgehen, Position beziehen und die Aufteilung nach Wir und Die aufgeben?" Er selbst werde sicher nicht erneut bei "Querdenken" auftreten – oder auftreten dürfen, nachdem er bereits am vergangenen Samstag auf der Stuttgarter Bühne der Demonstranten "die Grenzen ihrer Meinungsfreiheit" ausgetestet hatte.

Querdenken-Initiator Michael Ballweg interpretiert den Auftritt Schroeders trotz des Pfeifkonzerts rückwirkend als einen Beweis, dass seine Bewegung auch andere Meinungen dulde, wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Hinter der Bühne habe sich Ballweg auch noch von ihm verabschiedet, sagt Schroeder. "Ohne Händedruck natürlich, das gehört sich auch nicht in diesen Zeiten." Aber sicher sei dem IT-Unternehmer auch nicht danach gewesen. Ballweg war am Montag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.