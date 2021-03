Weinsberg. (dpa/lsw) Das geplante Ablassen des Wassers im beliebten Breitenauer Sees bei Obersulm zieht sich noch länger hin. "Es dürfte Ende April werden, bis das Wasser ganz raus ist", sagte eine Sprecherin des Wasserverbands Sulm am Dienstag. Vorausgesetzt es regnet bis dahin nicht so stark." Ziel des Sanierungsprojektes ist es, die insgesamt einst 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser in das Flüsschen Sulm abzulassen - in gemäßigtem Tempo, damit die Fische und Vögel, die hier ihr Winterquartier bezogen haben, nicht gefährdet werden.

Der künstlich angelegte See ist seit 1986 die größte Hochwasserschutzanlage des Wasserverbands und wichtig unter anderem für die Städte Heilbronn und Neckarsulm. Rückhaltebecken müssen alle 10 bis 20 Jahre untersucht werden. Dazu muss das komplette angestaute Wasser abgelassen werden, dieser Vorgang dauert rund 170 Tage. Der letzte komplette Seeablass ist nach Verbandsangaben schon 25 Jahre her.

Beim Ablassen gilt es auch, ein Ausbreiten des Sumpfkrebses zu verhindern. "Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs verbreitet die für heimische Flusskrebsarten tödliche Krebspest und schädigt die heimische Fauna", hatte der Wasserverband bereits gewarnt. Es bestehe nun die Gefahr, dass sich der von Unbekannten dort eingeführte Krebs auf die Suche nach anderen Gewässern mache. Entlang einer Seeuferstrecke von 2,5 Kilometern Länge wurden Amphibienschutzzäune aufgestellt, um das Abwandern des unerwünschten Eindringlings zu erschweren. Krebse sollen abgefischt und umgesiedelt werden.

Nach Angaben des Naturschutzbunds Nabu ist der Rote Amerikanische Sumpfkrebs etwa zwölf Zentimeter groß. Er wird aufgrund seiner leuchtend roten Färbung gerne für heimische Aquarien gekauft und als Speisefisch geschätzt. Der Allesfresser vermehrt sich rasant und fresse Fisch- und Amphibienlaich. Der Exot ist eigentlich im Süden der USA und in Nordmexiko beheimatet, sorgt aber auch am Breitenauer See seit Jahren für Ärger.

Update: Dienstag, 9. März 2021, 15.22 Uhr

Breitenauer See ist für Sicherheitsprüfung bereits halb leer

Von Armin Guzy

Obersulm/Löwenstein. Nachdem das etwa 170 Tage dauernde Ablassen des Breitenauer Sees während der kalten Tage kurzzeitig ins Stocken geraten war, fließt das Wasser inzwischen wieder im geplanten Umfang ab. Inzwischen hat sich der Pegel deutlich gesenkt, und der See bietet den vielen Spaziergängern mit seinen breiten, schlammigen Flachzonen, die sonst unter Wasser liegen, ein ungewohntes Bild. Fast die Hälfte der insgesamt 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser ist bereits in das Flüsschen Sulm abgelassen worden – in gemäßigtem Tempo, damit die Fische und auch die vielen Vögel, die hier ihr Winterquartier bezogen haben, nicht gefährdet werden.

Parallel läuft die Planung für die Zeit, wenn der See trockengelegt ist, was Ende April der Fall sein soll. Denn der größte See in Nordwürttemberg ist zwar ein über die Grenzen der Region hinaus bekanntes und beliebtes Badegewässer und zugleich ein Eldorado für viele Wassersportler, doch in erster Linie erfüllt er einen technischen Zweck: Der Breitenauer See ist mit seinem enormen Fassungsvermögen seit 1986 die größte Hochwasserschutzanlage des Wasserverbands Sulm und damit unter anderem für die Städte Heilbronn und Neckarsulm bedeutsam. Und damit das so bleibt, müssen der Damm und die technische Ausstattung alle 25 Jahre überprüft und, wie nun geplant, instandgesetzt werden.

Die Revision soll im Mai beginnen, etwa drei Monate dauern und rund 400.000 Euro kosten. Sie war eigentlich erst im kommenden Jahr geplant, wurde aber, wie berichtet, um ein Jahr vorgezogen, weil wegen der Pandemie nur eine eingeschränkte Badesaison erwartet wird. Weil der See nach den Reparaturen aber erst wieder befüllt werden muss, wird er auch im kommenden Jahr den Badegästen und Wassersportlern noch nicht zur Verfügung stehen. Im vergangenen Juli war der See wegen des enormen Besucherandrangs mit zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Regeln gesperrt worden.

Damit der Wasserverband nicht erst mit den Planungen beginnen kann, wenn der Seegrund trocken liegt, wurden das Einlassbauwerk bereits vor Monaten von Experten abgetaucht, die sonst am Bodensee im Einsatz sind. "Uns ist schon weitgehend klar, was gemacht werden muss. So verlieren wir keine Zeit", sagt Daniela Wenninger, die Geschäftsführerin des Wasserverbands Sulm.

Während das Wasser nach und nach abläuft, sind bereits die Bäume und Sträucher am Ufer gestutzt und teilweise auch im größeren Umfang gerodet worden, um ungehinderten Zugang zum Ufer zu haben. Der auf ein Gesamtgewicht von zehn Tonnen geschätzte Fischbestand soll in der zweiten Aprilhälfte abgefischt und in die südlich des Sees gelegene Vorsperre und in Becken verschiedener Fischereivereine umgesiedelt werden. Und dabei könnte es dann doch ein paar Überraschungen geben, die noch unter Wasser warten: Erst vor wenigen Wochen hatte der Fischereiverein, der den See für seine Zwecke gepachtet hat, einen 1,70 Meter großen Wels gefangen – ein unerwartetes und wohl zehn Jahre Prachtexemplar.

Mit Spannung wird auch erwartet, wie viele Exemplare des Roten Amerikanischen Sumpfkrebses den See besiedeln. Der unerwünschte Bewohner, der wohl schon vor Jahren von Unbekannten dort ausgesetzt wurde, verdrängt heimische Arten und verbreitet sich rasant. Um ihm nun den Garaus zu machen, wurde rund um den See ein rund 2,5 Kilometer langer Zaun gezogen, der verhindern soll, dass die Amerikanischen Sumpfkrebse in Nachbargewässer flüchten. Er überträgt die tödliche Krebspest, gegen die er selbst immun ist. Gezeigt hat er sich bislang zwar nur vereinzelt, aber das dürfte sich mit sinkendem Seepegel und wärmeren Temperaturen schnell ändern. Im Gegensatz zu den heimischen Arten landet die unerwünschte, aber dennoch wohlschmeckende Spezies dann im Kochtopf.

Einschneidend ist das Ablassen des Breitenauer Sees auch für den benachbarten Campingplatz, den Betreiber des Bootsverleihs und den Heilbronner Segelclub. "Zwar bedeutet die Maßnahme eine weitere Belastung des Tourismus’ auf dem Weg aus der Corona-Krise zurück zur Normalität, angesichts der aber ohnehin aus zwingenden Vorgaben resultierenden Notwendigkeit der Sanierung des Breitenauer Sees und angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen wird das Vorgehen durch den Verein "Tourismus im Weinsberger Tal" aber voll mitgetragen", heißt es dazu in einer Mitteilung des Wasserverbandes.