Von Brigitte Fritz-Kador

Jagsthausen. Die Zeiten werden auch für die Burgfestspiele Jagsthausen nicht einfacher. Die Konkurrenz durch die verschiedensten Laienbühnen ist weiter gewachsen, die Ansprüche des Publikums aber nicht unbedingt, und der "Unterhaltungsfaktor" hat längst den "Bildungsfaktor" verdrängt. Dabei noch ein gewisses künstlerisches Niveau zu halten, wird immer schwieriger. Dieser Herausforderung müssen sich auch die Burgfestspiele seit Jahren stellen - und nun bald unter neuer künstlerischer Leitung.

Jagsthausens Bürgermeister Roland Halter benennt das "Alleinstellungsmerkmal" der Festspiele gerne mit der Feststellung: "Wir sind kein Sommertheater, wir spielen Theater im Sommer." Den Anspruch eines professionellen Theaters will man auch in schwierigen Zeiten nicht aufgeben, auch nicht beim anstehenden Wechsel: Der Hamburger Axel Schneider verlässt nach sechs Jahren einvernehmlich die Festspiele, Nachfolgerin wird seine seitherige Stellvertreterin Eva Hosemann. Sie ist, nach der Schauspielerin Ellen Schwiers, die zweite Frau in dieser Position, kennt das Theatermetier aus den verschiedensten Positionen und war in Jagsthausen immer präsent.

Das war Schneider als erfolgreicher Leiter zweier Privattheater in Hamburg nicht immer; dafür brachte er als Morgengabe nicht nur seine Kontakte ein, sondern auch die eine oder andere seiner dortigen Produktionen, was man durchaus als Win-win-Situation bezeichnen kann, man erinnere sich nur an den Erfolg von "Ziemlich beste Freunde" mit Hardy Krüger jr. und Patrick Abozen. Die Frage, ob es solche oder vergleichbare Kooperationen weiterhin geben werde, blieb unbeantwortet. Alexandra von Berlichingen dankte Schneider für seine Arbeit in Jagsthausen, versprach zum Ende der diesjährigen Spielzeit dann einen "richtigen Abschied".

Für Schneider war es ein besonderes Anliegen gewesen, den "Götz" zu "internationalisieren"; die Faszination des Stückes bestehe auch darin, immer wieder neue Interpretation dafür zu finden. Dies gelang ihm mit so bedeutenden Regisseuren wie Michael Bogdanov, Jean Claude Berutti oder zuletzt Hansgünther Heyme. Immer schwieriger werde aber die Besetzung der Stücke, das verschwiegen Schneider und Halter nicht. Drehtage beim Fernsehen und Film seien lukrativer, die Neigung, sich zeitlich zu binden, werde deshalb immer geringer. Deshalb steht es auch noch nicht fest, wer in diesem Jahr den "Götz" spielen wird. Weitere Besetzungen stehen indes fest: Christopher Krieg, 2016 selbst als "Götz" im Burghof, spielt nun dessen Gegenspieler Weislingen, als Adelheid kommt Ann-Kathrin Sudhoff, bekannt aus TV-Produktionen wie "Großstadtrevier".

Für die Regie ist Schneider ein Coup gelungen: Sewan Latchinian wird das Traditionsstück inszenieren. Er wurde bundesweit bekannt, als das von ihm geleitete Theater Senftenberg, im Kohlerevier der Lausitz und fast schon in Polen gelegen, 2005 zum "Theater des Jahres" ernannt wurde und nachdem er gerade erst einen juristischen Präzedenzfall in der von Subventionen geprägten und deshalb von der Politik bestimmten Theaterlandschaft gewonnen hat.

Groß herauskommen wird in dieser Saison das Musical "Addams Family", laut Schneider mehr als ein Musical, wobei diese immer mehr das finanzielle Rückgrat bilden, und er selbst wird auch inszenieren: "Cyrano de Bergerac" - ein gerade jetzt wieder viel gespielter Klassiker, der auch gut in den Burghof passt. Auf diesen geradezu zugeschnitten wird das "Jubiläumsstück", eine Auftragsarbeit, gerade noch in der Mache, zu "Laible und Frisch", die in der Originalbesetzung hier ihre Uraufführung haben wird. Keinen Hehl macht Schneider daraus, dass so manche Blütenträume aus wirtschaftlichen Gründen scheiterten, obwohl die Burgfestspiele besonders in den ersten vier Jahren viel Mut und Offenheit bewiesen, sich immer wieder neuen Themen, Stilen und Sichtweisen auf und für das Theater zu öffnen.

Diesen Mut braucht auch die Nachfolgerin. Nach ihrem Konzept soll man sich wieder verstärkt auf die Kernkompetenz der Burgfestspiele und Stärken der Region konzentrieren: Hoseman will "traditionsbewusst und trotzdem fortschrittlich in die Zukunft gehen". Was diese betrifft, nimmt Halter kein Blatt vor den Mund. Er ist weiterhin bestrebt, den Etat von 2,2 Millionen Euro im Ausgleich zu halten, dafür braucht er mindestens 40.000 Besucher pro Saison.

Deutliche Kritik äußert er in Richtung Landesregierung: Jagsthausen sei eine Gemeinde im vernachlässigten ländlichen Raum, nur mit dem Auto zu erreichen, und habe auch keine große Kommune im Hintergrund, wie andere vergleichbare Festspielorte in Deutschland. "Von denen werden wir ausgelacht, wenn wir unsere Subventionen nennen", sagt er. In den vergangenen 70 Jahren haben die Burgfestspiele einigen Wandel erlebt, absolute "Hoch"-Zeiten, aber auch Täler durchschritten. Richtig Jubel-Feiern will man erst, auch das wurde gesagt, wenn der 75. Geburtstag ansteht.