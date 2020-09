Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Von der Affäre um rechtsextreme Chats von Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen war noch nichts bekannt, als Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl (60) sich dem RNZ-Interview stellte. Thema waren Rassismus-Vorwürfe gegenüber Polizisten trotzdem.

Herr Strobl, verraten Sie uns doch: Was haben Sie als Kind, als Jugendlicher gedacht, wenn Sie einem Polizisten begegnet sind?

Die Polizei war der Freund und Helfer. Und das ist für mich bis heute so geblieben. Und wir hatten schon auch Respekt – also Gewalt gegen Polizei, sich mit Polizisten körperlich anlegen, das kam uns nicht in den Sinn.

Und das hat sich geändert?

Bei zu vielen Personen: ja, absolut. Das lässt sich schon anhand der polizeilichen Kriminalstatistik belegen: Die Gewalt gegen Polizisten hat in den letzten fünf Jahren stark zugenommen – um ungefähr 25 Prozent. Wir haben im Jahr mehr als 5000 Angriffe, über 2200 Beamte wurden verletzt. Das heißt: Pro Tag werden in Baden-Württemberg sechs Polizisten verletzt. Das ist eindeutig viel zu viel.

Ein Zeichen für Hass, der der Polizei entgegenschlägt?

Ja. Und ich bin nicht bereit, diese Entwicklung zu akzeptieren. Unsere Polizistinnen und Polizisten halten jeden Tag wortwörtlich ihren Kopf hin, damit wir in einem sicheren Land leben können. Sie schützen Recht und Gesetz, unsere Demokratie, unsere Freiheit. Deswegen haben sie nicht Hass, Verachtung und Gewalt verdient, sondern Vertrauen, Dank und Respekt.

„Jeder Einzelfall ist einer zu viel“: Strobl über Vorfälle bei der Polizei. Foto: Friederike Hentschel

In welchen Situationen kommt es denn zu diesen Übergriffen? Auf Demos? Im Alltag?

Bei mehr als 60 Prozent der Angriffe sind Alkohol oder Drogen im Spiel. Und es sind vor allem jüngere Männer, die Polizisten angreifen. Doch wir haben auch beim Thema "Häusliche Gewalt" schwierige Situationen - ein Drittel der durch Gewalt verletzten Polizisten war in geschlossenen Räumen...

Was hat sich in den letzten Jahren verändert, das zu dieser Entwicklung geführt hat. Ist es tatsächlich die Zuwanderung, wie es vielfach heißt?

Es gibt keine monokausale Erklärung. Generell ist eine Verrohung unserer Sprache zu beklagen – im starken Maße im Netz – und das schwappt aus dem virtuellen Bereich auch ins echte Leben. Eine Minderheit verhält sich gegenüber Polizistinnen und Polizisten immer aggressiver. Und dann folgen Worten Taten. Deswegen dürfen wir etwa diese Brutalisierung und Verrohung der Sprache nicht einfach hinnehmen. Und auch das Thema Zuwanderung spielt eine Rolle. Offensichtlich sind einige insbesondere der jüngeren Zugewanderten noch nicht richtig in unserem Land angekommen. Das verschweigen wir nicht – und schon gar nicht akzeptieren wir es!

Wie begegnen Sie dieser Verrohung?

Nun, wir sollten schon früh anfangen, bei den Jugendlichen, in der Familie. Auch im politischen Bereich verroht leider Sprache. Wer den Eindruck erweckt, bei der Polizei gebe es besonders viele Rassisten, begeht einen schweren Fehler. So ein durch nichts zu rechtfertigender Vorwurf belastet einerseits unsere Polizistinnen und Polizisten persönlich sehr. Und manche nehmen das dann als Rechtfertigung für Hass und Verachtung und schließlich für Gewalt gegenüber der Polizei. Deswegen halte ich entsprechende Äußerungen der SPD-Vorsitzenden oder auch das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz in Berlin für falsch und schädlich. Und wir müssen unsere Polizisten besser schützen, also durch Ausrüstung, entsprechende Aus- und Fortbildung und dergleichen mehr. Wir brauchen auch weitere Strafverschärfungen, um bei gewaltsamen Angriffen zu entsprechenden Verurteilungen durch die Justiz zu kommen – übrigens nicht nur bei Gewalt gegen Polizisten, sondern auch gegen Rettungskräfte, Ärzte, Feuerwehrleute. Klipp und klar: Die Mindeststrafe von drei Monaten muss auf mindestens sechs Monate verdoppelt werden.

Sie sagen, die Mehrheit der Übergriffe stehe mit Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch im Zusammenhang. Spielen da rationale Aspekte - wie abschreckende Strafen – überhaupt noch eine Rolle?

Die Strafverschärfung ist nicht die absolute und einzige Lösung. Freilich ist das ein Baustein. Mindestens genauso wichtig ist, dass die Täter nicht davonkommen. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, aus einer Menge, aus einem Tumult heraus unerkannt Straftaten begehen zu können. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir nach der Krawallnacht in Stuttgart inzwischen 84 Tatverdächtige ermittelt haben, 18 sind derzeit in Untersuchungshaft. Es soll sich kein Straftäter sicher fühlen, dass wir ihn nicht doch zu fassen bekommen. Wir haben auch unter diesen Tatverdächtigen außerdem einen hohen Anteil an Menschen, die offensichtlich noch nicht so richtig in Deutschland angekommen sind. Denen müssen wir klar sagen: Wenn sie dauerhaft hierbleiben wollen, müssen sie sich auch an die Regeln halten.

Härtere Strafen sind das eine. Wie gehen Sie die Ursachen an? Muss es mehr Begegnungen mit denjenigen geben, die Polizisten als Feinde sehen?

Zunächst einmal: Die große Mehrheit der Menschen ist ja dankbar für die Arbeit der Polizei. Es gibt aber eine Minderheit, die zunehmend radikalisierter auftritt. Auch um die müssen wir uns kümmern. Die Polizei muss auch mit ihnen sprechen. Was wir vor allem brauchen, ist freilich vor allem eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Rolle unserer Polizei.

Was wollen Sie da vermitteln?

Zum Beispiel, dass unsere Polizisten sehr gut ausgebildet sind. Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung mindestens, im gehobenen Dienst sogar über 45 Monate. Das ist ein hoch qualifizierter Beruf. Und der Polizist ist nicht gegen die Bürger – er ist für sie da, er schützt uns, er hilft, wenn wir in Not sind. Und mit der Kollegin Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann bin ich im Gespräch, ob wir nicht Polizisten als Botschafter in die Schulen schicken.

Fehlt die Polizei in der Fläche? Der Dorfpolizist als Nachbar, der dauerhaft sichtbar und ansprechbar ist?

Ich bin sehr dafür, dass die Polizei lageorientiert auf der Straße sichtbar auftritt. Und wer mehr Polizei sehen möchte, muss mehr Polizei einstellen. Deswegen machen wir derzeit ja die größte Einstellungsoffensive, die es jemals bei der baden-württembergischen Landespolizei gegeben hat. Das wird die Polizei in Baden-Württemberg nachhaltig stärken. Die Früchte der Einstellungsoffensive wird man in den kommenden Jahren sehen. Die Zahl der Polizeianwärter- und Anwärterinnen habe ich jetzt verdoppelt – sie werden demnächst zu einem guten Teil sicht- und ansprechbar für die Bürger da sein.

Die Beamten werden aber weiterhin aus zentralen Präsidien in die Fläche fahren, statt wie früher im lokalen Polizeiposten zu sitzen?

In meiner Amtszeit ist die Anzahl der Polizeiposten, die geschlossen wurden, sehr überschaubar. Genau gesagt waren es elf Polizeiposten, die in der Regel mit nahegelegenen Polizeiposten zu noch größeren Einheiten zusammengeführt wurden, um die personelle und zeitliche Flexibilität zu erhöhen. Einen Polizeiposten haben wir in Rust neu eingerichtet, ein weiterer ist in Bad Bellingen geplant. Neben aktuell 345 Polizeiposten verfügt Baden-Württemberg auch über 146 Polizeireviere.

Stimmt. Aber vorher, ab 2005, wurden mit einer Strukturreform rund ein Drittel der damals 578 Polizeiposten geschlossen.

Ja. Freilich denke ich trotzdem: Die Polizei ist in der Fläche gut vertreten. Und entscheidend ist ja auch nicht, wie viele Polizeiposten, sondern wie viele Polizisten im Land sind. Und da haben wir in den vergangenen vier Jahr mit unserer Einstellungsoffensive alles getan, was nur irgendwie geht.

Und dass man "seinen" Polizisten an der Ecke nicht mehr kennt, sehen Sie nicht als Problem?

Nein. Wir haben ja seit Jahren eine zurückgehende Kriminalitätsbelastung für die Bürger, wir haben eine erfreuliche hohe Aufklärungsrate. Weniger Kriminalität, bessere Aufklärungsarbeit – wir sind insgesamt sehr erfolgreich unterwegs. Und die Polizei ist da, wenn sie gebraucht wird.

Sie haben scharf kritisiert, dass - wie von SPD-Chefin Saskia Esken – der Polizei Rassismus vorgeworfen wird. Aber man muss doch Vorwürfe diskutieren dürfen?

Selbstverständlich - nur bitteschön nicht ausschließlich bei der Polizei.

Hintergrund Whistleblower bei Polizei und Justiz? Die Grünen-Landtagsfraktion hat am Donnerstag auf ihrer Klausurtagung in Reutlingen einen "Aktionsplan für Freiheit und Demokratie" verabschiedet. Er sieht unter anderem die Aufnahme des entschiedenen Eintretens gegen die Verbreitung von rassistischem [+] Lesen Sie mehr Whistleblower bei Polizei und Justiz? Die Grünen-Landtagsfraktion hat am Donnerstag auf ihrer Klausurtagung in Reutlingen einen "Aktionsplan für Freiheit und Demokratie" verabschiedet. Er sieht unter anderem die Aufnahme des entschiedenen Eintretens gegen die Verbreitung von rassistischem Gedankengut als Staatsziel in der Landesverfassung, die Stärkung von Whistleblowern bei der Polizei und landesweite Rechtsextremismus-Studien vor. "Die Entwicklungen im letzten Jahr zeigen uns, dass die Gefahr real ist", heißt es in dem Positionspapier. Deshalb gelte es präventiv zu handeln. Das Konzept sieht die Einführung eines "Landesaktionsplans" vor, der institutionell und rechtlich den Rahmen schaffen soll, um Diskriminierung zu verhindern und Gleichstellung zu ermöglichen. Ein jährlicher Baden-Württemberg-Monitor, der die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen analysiert, eine Studie "zu möglichen rechtsextremen Haltungen in der Exekutive und der Justiz", aber auch Maßnahmen zur Stärkung von sogenannten Whistleblowern in Polizei, Justiz und Verwaltung, die interne Missstände aufdecken, sollen Handlungsbedarfe aufzeigen. "Wir wollen genau wissen, wo der Schuh drückt", sagte der Grünen-Innenexperte Uli Sckerl. "Dafür müssen wir genau hinschauen und gut zuhören – zum Beispiel mit Anlaufstellen für Whistleblower, mit einem Runden Tisch bei der Antidiskriminierungsstelle, mit Studien zu Rechtsextremismus und Demokratieakzeptanz." Als weitere Punkte sieht der "Aktionsplan" den Ausbau der politischen Bildung im Land, die Stärkung der Medienkompetenz im Kampf gegen fake news, den gezielteren Einsatz rechtsstaatlicher Instrumente gegen Rassismus und Extremismus sowie mehr Bürgerbeteiligung vor. Zugleich will die Partei laut dem Papier "den Rechtsstaat weiterdenken" und beispielsweise den Fahndungsdruck bei rechtsextremen Straftätern erhöhen. (mus)

[-] Weniger anzeigen

Aber es geht doch konkret um Fälle, in denen Polizisten diskriminierendes Verhalten vorgeworfen wird?

Niemand hat etwas gegen die Debatte, aber sie muss auf der Basis von Fakten geführt werden. Deshalb habe ich veranlasst, dass das Innenministerium sämtliche Disziplinarverfahren bei der baden-württembergischen Polizei rückwirkend über fünf Jahre noch einmal ganz genau unter dem Blickwinkel Rassismus angeschaut hat. Das Ergebnis ist sehr klar: Das liegt im Promillebereich. Das darf auch nicht anders sein. Jeder Einzelfall ist genau einer zu viel. In dem Punkt darf die Polizei auch kein Abbild der Gesellschaft sein.

Für Rassismus, für Extremismus, für Antisemitismus gibt es bei der baden-württembergischen Landespolizei überhaupt gar keinen Platz. Falls es doch einmal zu einem diskriminierenden Verhalten kommt, werden mit aller Konsequenz, Strenge und Härte die disziplinarischen Maßnahmen ergriffen, die bis zur Entfernung aus dem öffentlichen Dienst gehen. Das habe auch ich persönlich schon veranlasst. Übrigens: Jeder vierte Polizeianwärter, 25 Prozent, hat einen Migrationshintergrund. Auch das ist eine Entwicklung, die ich sehr positiv beurteile.

Sehen Sie in diesem Bereich noch eine sachliche Debatte?

Mal so, mal so.

Wenn es um satirische Beiträge geht – etwa in der taz oder in einem Video des Jugendkanals funk – verstehen Sie aber wenig Spaß?

Wir haben in diesem Land Meinungsfreiheit. Das beinhaltet auch, dass man groben Unfug verbreiten darf. Für Satire gilt das erst recht. Es gehört freilich auch zur Meinungsfreiheit, dass ich mich äußere, wenn ich einen Beitrag absolut daneben und geschmacklos finde - dann äußere ich das genau so.

Ist es nicht auffällig, dass ein breites Bündnis beispielsweise bei Mohammed-Karikaturen für die Freiheit der Satire einsteht – aber wenn es um die Polizei geht, will sogar der Bundesinnenminister eine Journalistin anzeigen?

Wer dazu aufruft, Menschen auf den Müll zu schmeißen, der muss sich schon hinterfragen lassen.

Dann weg von der taz: Das "Racial Profiling"-Video des in Stuttgart aufgewachsenen Comedians Aurel Mertz nimmt die Perspektive der Menschen ein, die sich durch Polizisten aus rassistischen Motiven gegängelt fühlen. Kann man als Politiker da nicht akzeptieren, dass ein Betroffener ein Thema zugespitzt darstellt?

Ich finde, dass auch in diesem Video Polizisten in einer Art und Weise verunglimpft werden, die die Grenze des guten Geschmacks für mich überschreitet. Da nehme ich mir das Recht heraus, meine Meinung klar zu sagen.

Es geht nicht darum die gesamte Polizei unter Generalverdacht zu stellen aber so lange uns Bilder wie aktuell aus Frankfurt und Düsseldorf erreichen und Racial Profiling-Studien abgesagt werden, müssen wir den Finger in die Wunde legen. #polizeigewalt pic.twitter.com/s8bZ7GrDS6 — Aurel (@aurelmertz) August 17, 2020

Blockt man so nicht wichtige Debatten ab? Aurel Mertz hat ja durchaus ein sehr ernsthaftes Anliegen.

Debatte heißt ja gerade nicht, dass ich die Meinung des anderen gut finden muss. Debatte entsteht, wenn ich auch sagen darf, dass ich das nicht in Ordnung finde. Ich kann da auch das Anliegen nicht erkennen. Ich sehe bloß, dass Polizisten als rassistische Trottel dargestellt werden.

Dass Menschen mit Migrationshintergrund das Gefühl haben, sie werden übermäßig oft von Polizisten angehalten und kontrolliert. In Situationen, in denen ein "Weißer" nicht einmal beachtet worden wäre.

Mit Verlaub: Diese Sicht verharmlost das Video doch. Dort wird jemand erschossen und nicht bloß ungerechtfertigt kontrolliert. Polizisten erschießen in dem Video aus rassistischen Gründen eine Person.

Wobei es ja in den vergangenen Jahren ja in Deutschland durchaus auch einzelne Todesfälle in Polizeigewahrsam gab – beispielsweise der Fall Oury Jalloh –, in denen zumindest noch einige Zweifel bleiben.

Für Baden-Württemberg kann ich da sagen: Jeder einzelne Todesfall wird zweifelsfrei in all seinen Einzelheiten gründlich untersucht. Entscheidend ist dabei, dass die Aufarbeitung der Todesfälle mit der strafrechtlichen Aufarbeitung nicht endet. Es gilt, alle erlangten Erkenntnisse aufzubereiten, entsprechend zu analysieren und die erforderlichen Schlüsse zur Vermeidung gleichgelagerter Fälle zu ziehen. Dies ist ein ständiger Prozess.

Hintergrund Landespolizeipräsidentin: "Dulden kein extremistisches Verhalten" Auch nach Bekanntwerden von rechtsextremen Chats von Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen sieht die Polizeiführung in Baden-Württemberg die eigene Behörde gut aufgestellt. "Bei der Polizei dulden wir keinerlei extremistisches Verhalten", teilte [+] Lesen Sie mehr Landespolizeipräsidentin: "Dulden kein extremistisches Verhalten" Auch nach Bekanntwerden von rechtsextremen Chats von Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen sieht die Polizeiführung in Baden-Württemberg die eigene Behörde gut aufgestellt. "Bei der Polizei dulden wir keinerlei extremistisches Verhalten", teilte Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz auf RNZ-Anfrage mit. "Unsere Landespolizei hat kein strukturelles Rassismus- oder Diskriminierungsproblem." Sensibilisierung für die Thematik sei "elementarer Bestandteil der polizeilichen Aus- und Fortbildung", sagte Hinz. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte: "Sollte eine Polizistin oder ein Polizist rechtsextremes Gedankengut äußern, werden wir konsequent durchgreifen." Die Abgabe rechtsextremer Äußerungen stelle eine Dienstpflichtverletzung dar – "gegebenenfalls auch bereits unter der Schwelle zur strafrechtlichen Verfolgbarkeit". Wer bei einer Meldung über den offiziellen Dienstweg jedoch negative Konsequenzen fürchte, so Strobl, der könne auch als Polizist das anonyme Hinweisgebersystem BKMS "Rechtsextremismus" nutzen oder sich an die Bürgerbeauftragte wenden. (sös)

[-] Weniger anzeigen

Wechseln wir das Thema: Neuerdings gibt es auch Vorwürfe und Angriffe auf Polizisten aus dem Bereich der Verschwörungsideologen, "Querdenker", Rechtspopulisten. Woher kommt es, dass diese Menschen sich gegen Polizeibeamte stellen?

Dieses Demonstrationsgeschehen, das wir zuletzt ja in Berlin gesehen haben, ist außerordentlich heterogen. Linksextremisten, Rechtsextremisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker: Da ist alles dabei und amalgamiert zu einer sonderbaren Masse. Der Rechtsextremismus versucht erkennbar, diese Bewegung zu instrumentalisieren, zu unterwandern. Alle, die an so etwas teilnehmen, auch diejenigen, die passiv teilnehmen, müssen sich dessen bewusst sein. Die Angriffe gegen Polizisten finde freilich besonders schäbig. Das geht gar nicht.

Ein Zeichen, dass nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren mit der Polizei fremdeln?

Reichsbürger, die dort vertreten sind, waren ganz sicherlich nie Freunde der Polizei. Ich kann da auch nicht eine gemeinsame Gruppe identifizieren. Wir nehmen das schon ernst, was da passiert. Aber wer da demonstriert, repräsentiert doch eine sehr kleine Gruppe innerhalb der Gesamtbevölkerung. Also nicht "die Jungen" und "die Alten", sondern zunächst einmal ist das eine Minderheit. Die Mehrheit steht hinter dem Krisenmanagement der Regierung.

Was bedeuten solche Großdemos im Pandemiegeschehen eigentlich für Ihre Beamten? Sind sie gefährdet?

Unsere Landespolizei ist sehr gut ausgerüstet – das ist dem Innenminister ein sehr persönliches Anliegen. Wie notwendig das ist, musste man leider auch in den Morgenstunden des 21. Juni in Stuttgart sehen, wo die Körperschutzausstattung einen Kollegen vor schwersten Verletzungen bewahrt hat. Möglicherweise hat sie ihm sogar das Leben gerettet.

Danach haben Sie aber auch verkündet, dass die Polizei einen neuen Einsatzstock, einen neuen "Polizeiknüppel" bekommen soll.

Ja. Eine junge Polizistin, die in der Krawallnacht im Einsatz gewesen ist, hat mir im persönlichen Gespräch berichtet, dass das bisherige Modell in der akuten Tumult-Lage nicht geeignet war. Das war für mich nachvollziehbar. Innerhalb von zwei Monaten ist es uns jetzt gelungen, dass wir nicht nur für die Spezialkräfte, sondern auch für unsere Einsatzhundertschaften neue Stöcke, den sogenannten Einsatzmehrzweckstock eingeführt haben. Die ersten 1000 sind schon ausgeliefert. Die Kolleginnen und Kollegen üben jetzt den Einsatz. Sie sehen: Wir handeln zügig.

Auf diesem Video verteidigen drei Polizisten die letzen Stufen auf dem Reichstag, einer ohne Helm, und ich weiß nicht, welchen ich mehr bewundere. Was für Vollidioten davor. #Berlin2908 #b2908 pic.twitter.com/8ZlAHsTmT9 — Marcus Schwarze 🚀 (@MarcusSchwarze) August 29, 2020

Vor dem Reichstag haben wir ja in Videos sehen können, wie solche Stöcke eingesetzt werden. Ein Zeichen dafür, dass die Auseinandersetzungen noch härter werden?

Wir haben Tumult-Lagen. Da ist es wichtig, dass unsere Polizistinnen und Polizisten entsprechend ausgerüstet sind. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn so ein Stock überhaupt nicht zum Einsatz kommen müsste. Aber wenn auf Polizisten eingeschlagen wird, müssen sie die Angriffe abwehren können. Dieser neue Stock hilft beispielsweise, dass das nicht mit dem Unterarm, dem Knochen geschehen muss, sondern mit dem Stock geschehen kann.

Der Demo-Einsatz in Berlin war auch der erste für baden-württembergische Polizisten, nachdem dort das Antidiskriminierungsgesetz in Kraft getreten ist. Gab es die befürchteten Probleme?

Ich habe dem Berliner Kollegen Andreas Geisel sehr klar gesagt, dass ich nur Polizisten aus Baden-Württemberg nach Berlin schicken werde, wenn er schriftlich versichert, dass das Antidiskriminierungsgesetz für sie keine Anwendung findet. Das hat er bei der Innenministerkonferenz gemacht. Deswegen haben wir ihn jetzt wieder unterstützt. Mir ist kein Fall bekannt, dass ein baden-württembergischer Polizist aufgrund dieser Berliner Regelung belangt wurde oder mit diesem Gesetz in Konflikt kam. Das Gesetz ist ein schwerer Fehler.

Insbesondere in Hessen gab es mehrere Fälle, wo persönliche Daten offenbar auf Polizeicomputern abgerufen wurden – und danach gingen Drohschreiben eines "NSU 2.0" ein. Auch im Südwesten ein Problem?

Mir ist nicht bekannt, dass es Täterbezüge in die baden-württembergische Polizei geben könnte.

Haben Sie Dienstvorschriften angepasst? Kritisch ist ja offenbar der Zugriff auf sensible Personendaten über Polizeicomputer.

Die Dienstvorschriften sind in Baden-Württemberg bereits sehr streng. Selbstverständlich werden Verstöße disziplinarisch hart geahndet. Wir können tatsächlich nachvollziehen, wer auf bestimmte Daten und Vorgänge zugreift. Das kontrollieren wir selbstverständlich auch - wenn da ein Kollege nicht erklären kann, aus welchen dienstlichen Bezügen heraus er Daten abgerufen hat, hat das scharfe Konsequenzen. Dieses Wissen ist bei der Polizei in Baden-Württemberg schon verbreitet.