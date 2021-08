Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Noch gar nicht so lange ist es her, dass in Heilbronn sogenannte "Eisenbahnerwohnungen" abgerissen wurden und der Gemeinderat andererseits ernsthaft damit befasst war, attraktive Grundstücke zum Bau von Einfamilienhäusern auszuweisen, um damit auch Chefärzte nach Heilbronn zu locken. Nun, in Zeiten des knappen Wohnraumes, greift die SPD-Fraktion auf ein altes Patentrezept zurück: auf die Schaffung von Werkswohnungen – und dies nun nicht mehr wegen der Chefärzte, sondern im Blick auf das Pflegepersonal an den Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK).

Nachdem in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus am "Gesundbrunnen", am Nonnenbuckel, gerade ein neues Wohngebiet erschlossen wird, ist das ein nahe liegender Gedanke, den SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Hinderer bei der Sommerpressekonferenz der SPD vortrug. Er verwies dabei auch auf andere Städte, die auf diese Weise nicht nur dem Mangel an Wohnungen, sondern auch dem an Fachkräften entgegenwirkten. "Es gibt zu wenig Fachkräfte", sagte er, und "das Interesse möglicher Bewerber von außen darf nicht wegen fehlender oder unbezahlbarer Wohnungen bereits im Keim erstickt werden." Auch wenn der Begriff "Werkswohnung" auf manche antiquiert wirke, die Idee, dass große Betriebe auch für bezahlbaren Wohnraum ihrer Angestellten Sorge tragen, sei nach wie vor gut.

Die Gefahr einer Privilegierung sieht Hinderer ebenso wenig wie die einer Neid-Debatte. Er hofft vielmehr, dass sich auch andere Fraktionen für die Idee erwärmen können. Die SPD-Fraktion wird die Verwaltung bitten, gemeinsam mit Kooperationspartnern neue Modelle für Werkswohnungen zu entwickeln, außer am Nonnenbuckel etwa auch im Neckarbogen. Als mögliche Partner sieht sie unter an die Stadtsiedlung und andere gemeinnützige Wohnbau-Gesellschaften und private Investoren.

Die "Gewo" Heilbronn verfügt zurzeit über 1100 Mietwohnungen in Heilbronn und im Landkreis; auf ihrer Homepage liest man unter dem Stichwort "Mieten" nur diesen Satz: "Derzeit sind leider keine Angebote vorhanden." Einen wesentlichen "Verursacher-Aspekt" ließ Hinderer freilich aus, wohl auch im Hinblick auf die kommende OB-Wahl: das immense, auch personelle Wachstum der Schwarz-Gruppe. Sie baut zurzeit auf dem ehemaligen Kaco-Gelände in Heilbronn etwa 400 Wohnungen, bezugsfertig Ende 2022. Aber für wen? "In erster Linie für Studenten sowie Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe, externe Mieter sind nicht ausgeschlossen", heißt es auf RNZ-Anfrage vonseiten der Unternehmenskommunikation. Nach allgemeinem Verständnis sind dies also Werkswohnungen, also keine Wohltaten für den angespannten Wohnungsmarkt, und nicht viel mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und wie wird es werden, wenn das KI-Zentrum dann doch in absehbarer Zeit – die Rede ist von 2023 – seine Arbeit aufnimmt? Wo werden die hier arbeitenden Menschen dann wohnen? Der Neckarbogen kann nicht alle aufnehmen.

"A Lidl too big" titelte vergangene Woche die "Süddeutsche", und schon 2019 stand in dem Fachblatt "Business Insider" unter der Überschrift "Der Lidl-Faktor" folgendes: "In Heilbronn werden die Immobilienpreise stärker steigen als in deutschen Metropolen". Zu lesen ist auch, dass unter den "Trendregionen", in denen die Wohnpreise bis 2030 steigen werden, die Kreisfreie Stadt Heilbronn "überraschend auf Platz eins" landete. Nach Prognosen der Experten werden die Preise dort inflationsbereinigt jährlich um fast 2,3 Prozent steigen. Der Artikel zitiert dazu auch eine Studie des Analysehauses "Empirica", das ebenfalls bestätigt, dass Heilbronn zu den Städten gehört, in denen das Wohnen besonders teuer geworden ist. Die Mieten seien (vor allem bei Neuvermietung) innerhalb eines Jahres um knapp 13 Prozent gestiegen.

Bernd Bergötz, neuer Leiter der Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen bei der Stadt Heilbronn, wird in der Veröffentlichung vielfach zitiert – auch mit diesen Worten: "Wir beobachten diese Entwicklung mit Sorge."

Info: Werkswohnungen sind Wohnungen, die aufgrund eines bestehenden Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses an einen Mitarbeiter eines bestimmten Arbeitgebers vermietet werden. Es handelt sich hierbei um ein besonderes Mietverhältnis. Dabei wird unterschieden zwischen allgemeinen Werkswohnungen und funktionsgebundenen Werkswohnungen. Der Vermieter muss nicht zwingend der Arbeitgeber sein, jedoch müssen Vermieter und Arbeitgeber in einer rechtlichen Beziehung zueinander stehen. (Quelle/Definition: betriebswirtschaft-lernen.net)