Heilbronn/Malaga. (pol/rl) Spezialkräfte der Guardia Civil haben am 30. März in der Region Malaga in Spanien drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidiums Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung am heutigen Donnerstag mit. Gegen die Tatverdächtigen bestanden Europäische Haftbefehle, die das Amtsgericht Heilbronn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn ausgestellt hatte.

Der Aufenthaltsort der drei Männer im Alter zwischen 26 und 31 Jahren, welchen der Handel mit etwa 800 Kilogramm Marihuana und circa fünf Kilogramm Kokain vorgeworfen wird und die sich im Sommer 2021 nach Spanien abgesetzt haben sollen, konnte nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Heilbronn gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Guardia Civil unter der Beteiligung von Europol ermittelt werden.

Anlässlich der Festnahmen in Spanien erfolgten in Anwesenheit deutscher Ermittler Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen umfangreiches Beweismaterial aufgefunden wurde, darunter Bargeld in fünfstelliger Höhe und gefälschte Ausweisdokumente. Die Tatverdächtigen wurden nach Deutschland überführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Den Festnahmen vorangegangen waren fast ein Jahr andauernde Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Arbeitsbereichs Rauschgift des Polizeipräsidiums Heilbronn. Hierbei konnten 49 weitere Personen identifiziert werden, welche in den Betäubungsmittelhandel der in Spanien festgenommenen Männer involviert gewesen sein sollen. In diesem Zusammenhang wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen 13 weitere Männer im Alter zwischen 24 und 38 Jahren Haftbefehle durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Neben circa 40 Kilogramm Marihuana und circa 360 Gramm Kokaingemisch konnten im gesamten Verfahren zwei Schreckschusswaffen und eine scharfe Pistole beschlagnahmt sowie Vermögenswerte in Höhe von mehr als 162.000 Euro gesichert werden.