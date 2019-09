Heilbronn. (y) Nach dem Ende des Heilbronner Weindorfs blickt die Polizei auf ein vergleichsweise ruhiges Großereignis mit rund 270.000 Besuchern zurück: Nach elf Körperverletzungen im Jahr 2018 wurden dieses Jahr lediglich vier angezeigt. Am Rande des Weindorfes habe es zwar eine Schlägerei mit rund 20 Beteiligten gegeben, diese hätten jedoch nichts mit dem Fest, sondern laut Polizei mit Problemen unter verschiedenen Kulturen zu tun gehabt.

Die geringe Zahl der Körperverletzungen "ist wahrscheinlich das Ergebnis von zahlreichen Platzverweisen, die recht schnell ausgesprochen wurden, wenn sich Zeitgenossen nicht an die Spielregeln hielten", teilte die Polizei mit. Während im vergangenen Jahr drei Personen nach Hause geschickt wurden, erhielten diesmal 15 Platzverweise - in der Regel waren die Personen dabei angetrunken. Außerdem wurden eine Sachbeschädigung und drei Diebstähle, davon zwei Taschendiebstähle angezeigt.

Aufgrund ihres Zustandes mussten sechs Weinliebhaber in einer Zelle schlafen; 2018 waren es neun gewesen. Als "erfreulich" wertet die Polizei, dass es auf diesem Weindorf keinen Widerstand und keine Beleidigungen gegen Vollstreckungsbeamte gegeben habe.

Bewährt hat sich offensichtlich die "Räumung" der Straße im Weindorf, wenn der Feierabend eingeläutet wurde. Polizeibeamte und Sicherheitspersonal sprachen die Besucher stets darauf an, dass die Stände geschlossen werden, und baten darum, den Bereich ordentlich und störungsfrei zu verlassen.

Ein Problemfeld war die Parksituation in der Innenstadt, insbesondere in der Gerberstraße. Ordnungsamt und Polizei reagierten hier konsequent: Verstöße wurden strikt geahndet und es wurden auch Fahrzeuge abgeschleppt. Am letzten Wochenende kam es dabei allerdings zu einem Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter eines Abschlepp-Unternehmens angefahren und verletzt wurde. Der 59-Jährige hatte vom Ordnungsdienst den Auftrag erhalten, ein falsch geparktes Auto abzuschleppen. Als er damit beginnen wollte, kam der Besitzer des Fahrzeugs, der die Anfahrt des Abschleppdienstes nicht bezahlen wollte, und fuhr einfach weg. Dabei verletzte sein Auto den 59-Jährigen, der vor dem Fahrzeug stand; der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 31-jährigen Fahrer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Einen besonderen Fall gab es laut Polizei am 15. September. Ein 13-jähriger Junge aus Vietnam war der Polizei vor dem Rathaus aufgefallen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann illegal mit unbekannten Begleitpersonen nach Deutschland eingereist war. Ein anderer junger Mann hatte mit einem starken Laserpointer auf die Kilianskirche und andere Gebäude geleuchtet. Der 15-Jährige musste das Gerät der Polizei abgeben, seine Eltern durften es wieder abholen.

Für das Polizeirevier Heilbronn verlief dieses Weindorf unterm Strich insgesamt friedlich und wird von den Ordnungshütern als problemlose Veranstaltung gewertet.