Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Jahresversammlung der Heilbronner Bürgerstiftung ist immer auch ein „Bilanzbericht“. Vieles von dem, was sie tut, ist öffentlich sichtbar: Andere unterstützte oder selbst initiierte Maßnahmen aber sind nicht immer so sichtbar wie etwa der Theresienturm. Dass dieses Wahrzeichen wieder stärker ins Bewusstsein kam, liegt daran, dass es dank des Engagements der Bürgerstiftung und hohem finanziellen Aufwand (260.000 Euro) der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde – als ein nun wieder begehrbares Denkmal und Stück Heilbronner Geschichte. Immerhin haben hierin an die 1000 Heilbronner den Luftangriff auf die Stadt vom 4. Dezember 1944 mit 6500 Toten überlebt. Daran wurde auch gedacht, als man den 75. Jahrestag der Zerstörung Heilbronns beging.

Ihren Freunden und Förderern über die Arbeit und Aktivitäten zu berichten, und damit die versprochene wichtige Transparenz zu zeigen, ist ein wesentlicher Punkt der Jahresversammlung der Bürgerstiftung, genauso wie die Ankündigung neuer Vorhaben. Die Stiftung ist für ihre Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet worden. Stolz sind die Verantwortlichen darauf, dass man unter den 400 Bürgerstiftungen in Deutschland beim Spendenaufkommen den siebten Platz erreichte.

Hintergrund Hintergrund > Der Preis der Heilbronner Bürgerstiftung ging in diesem Jahr an den Ambulante Hospizdienst Heilbronn, mit einem weiteren Hauptpreis würdigte die Bürgerstiftung die Arbeit der ARGE Flüchtlingshilfe Heilbronn, in der [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Der Preis der Heilbronner Bürgerstiftung ging in diesem Jahr an den Ambulante Hospizdienst Heilbronn, mit einem weiteren Hauptpreis würdigte die Bürgerstiftung die Arbeit der ARGE Flüchtlingshilfe Heilbronn, in der sich rund 215 Personen aktiv in der städtischen Flüchtlingsarbeit engagieren. > Das Stiftungskapital konnte auch 2018 durch Zustiftungen erhöht werden, die Rücklagen der Bürgerstiftung lagen 2018 bei 473.000 Euro, das Niveau wurde gehalten. 2018 erhielt die Bürgerstiftung 168.000 Euro an Spenden, bis Ende Oktober 2019 kamen 162.000 Euro hinzu. 2018 wurden für Projekte 240.000 Euro ausgegeben, in 2019 bis Oktober 142.000 Euro. Insgesamt wurden seit der Gründung 2004 mehr als vier Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. (bfk)

Vorstandsvorsitzender Karl Schäuble wies bei seinem Bilanzvortrag darauf hin, dass viele Helfer und Mitstreiter auch nur im Hintergrund agieren. Anders, wenn etwa der jeweils neue Jahrgang des Heilbronner Bürgerweins präsentiert wird. Das gemeinsame Projekt mit der Weinvilla und der Heilbronner WG, zeigt als Beispiel für eine der Säulen der Stiftung, die Verbundenheit zur Stadt und ihrer Geschichte. Der gute Zweck in diesem Fall: Ein Teil des Erlöses dient dabei dem Erhalt und Ausbau des Weinpanoramaweges.

Auf solche Aktivitäten blickt man gerne, es gibt aber auch die, bei denen die Gesellschaft lieber wegschaut. Beispielsweise wenn es um Gewalt und Suchtprävention geht, besonders bei Kindern. Dieses Engagement der Stiftung ist „eine Besonderheit, die wir weiter ausbauen wollen“, sagte Schäuble – und: „In ausgewählten Bürgerprojekten wollen wir Stifter, Spender, Förderer und Ehrenamtliche gewinnen, um auch große Maßnahmen umsetzen zu können.“ Es geht um Projekte gegen Sucht, Gewalt und Intoleranz an nahezu allen Schulen, damit Kinder zur gewaltfreien Lösung von Konflikten erzogen werden. In diesem Rahmen neu hinzugekommen: ein Präventionsprojekt in Verbindung mit Rassismus.

In diesem Zusammenhang steht auch der jährlich vergebene „Zivilcouragepreis“ für Bürger, die in Notsituationen mutig auftreten. Gefördert wurde auch der neue Bus der Aktion „Tu was“, der immer wieder in Heilbronn unterwegs ist. Bei der Vorstellung des bundesweit ersten Busses lobte Innenminister Thomas Strobl die Vorreiterrolle Heilbronns. Zum Aktionstag „Heilbronn zeigt Gesicht – Für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz“ hatten im Juni mehrere 100 Schüler die Bürger Heilbronns aufgerufen, sich nicht an rechtspopulistischen Parolen und Aktionen zu beteiligen, dafür aber das respektvolle Miteinander in Heilbronn zu fördern.

Ein weiteres großen Projekt läuft unter dem Namen „bewegt wachsen in Heilbronn“. Bürgerstiftung, Stadt Heilbronn und der Stadtverband für Sport engagieren sich für die sportartenübergreifende Bewegung an Kitas und Grundschulen. Die Anschubförderung der Bürgerstiftung: fünf Jahre lang jährlich 25.000 Euro. Zur Arbeit für Kinder kommt auch das Arbeiten mit Kindern. Der neue Kinderbeirat hat das Ziel, Kinder und Jugendliche stärker zu beteiligen und früh zu motivieren, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Hier soll diskutiert, vorgeschlagen, entschieden und sogar auch mitgeredet werden bei der Vergabe von Fördermitteln, wenn die Projekte Kinder und Jugendliche betreffen. Dem Kinderbeirat werden bis zu 15 Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 16 Jahren angehören; eine Mentorin wird sie begleiten.

Zu den Maßnahmen zum Erhalt regionaler Kultur und der Werte gehört auch die Aktion „Lebensbaum“. Die 2017 vom Grünflächenamt der Stadt zur Verfügung gestellte Fläche im Köpfertal ist inzwischen mit 50 Bäumen vollständig bepflanzt, eine zweite Streuobstwiese – zwischen Altböllinger Hof und Industriegebiet Böllinger Höfe – wurde zu einer Streuobstwiese mit rund 21.000 Quadratmeter Fläche entwickeln. Dort geht die Aktion „Lebensbaum“ weiter, können Interessierte weiterhin für ihre Kinder, Enkel und Patenkinder einen Baum pflanzen, der Name und Geburtstag trägt.