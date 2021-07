Mehr als 45 Zöllner haben in der Region Heilbronn die Beschäftigungsverhältnisse im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe kontrolliert. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (rnz) Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Heilbronner Zolls hat am vergangenen Freitag im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung die Beschäftigungsverhältnisse im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe kontrolliert. Mehr als 40 Beschäftigte der Finanzkontrolle sowie sechs Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege waren im Hauptzollamtsbezirk unterwegs. Sie befragten 190 angestellte Arbeitnehmer bei 68 verschiedenen Arbeitgebern und prüften acht Mal Geschäftsunterlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ergaben sich dabei konkrete Anhaltspunkte auf Mindestlohnverstöße in fünf Fällen, Anzeichen für Beitragsvorenthaltung in vier Sachverhalten, Verstöße gegen Sofortmeldepflichten in vier Fällen und zwei Anhaltspunkte auf Leistungsmissbrauch.

Die Zöllner überprüften insbesondere, ob die Kontrollierten vom Arbeitgeber den allgemeinen Mindestlohn von 9,60 Euro pro Stunde erhalten und ob die sozialversicherungsrechtlichen Pflichten eingehalten werden. Ein weiteres Augenmerk lag auf dem unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie der illegalen Beschäftigung von Ausländern. Unter anderem fanden die Prüfungen an Kontrollstellen in Heilbronn sowie im nördlichen Teil des Landkreises, aber auch auf der Autobahn 6 sowie im nördlichen und östlichen Hauptzollamtsbezirk im Hohenlohekreis und im Landkreis Schwäbisch Hall statt. Dort wurde gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Heilbronn auch auf Park- und Rastplätzen kontrolliert.

Bei den Verkehrskontrollen überprüften die Zollbeamten vor allem, ob die vor Ort angetroffenen Arbeitskräfte – meist aus osteuropäischen Nachbarstaaten – den Mindestlohn erhalten. Bei Prüfungen dieser Branche wurden in der Vergangenheit oft sogenannte "Scheinselbstständige" angetroffen, also Fahrerinnen und Fahrer, die vorgeblich selbstständig sind, tatsächlich aber in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen. Auftraggeber sparen durch diese Konstellation Sozialversicherungsbeiträge und umgehen zudem auch oft den Mindestlohn.

Außerdem versuchen Firmen den Erkenntnissen des Zolls zufolge verstärkt, mit "Abdeckrechnungen" Schwarzlohnzahlungen zu verschleiern oder gefälschte Identitätsnachweise zu nutzen, um eine Nationalität vorzuspiegeln, mit der eine erlaubnisfreie Erwerbstätigkeit möglich ist. Nicht nur das "fahrende Personal" ist davon betroffen, sondern auch das Personal im Warenumschlag und in der Lagerwirtschaft. Zwölf Sachverhalte werden nach Auskunft des Zolls nun noch eingehender geprüft und könnten Ermittlungsverfahren nach sich ziehen.