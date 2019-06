Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn am Donnerstag, 6. Juni, am Tag bevor die Pfingstferien beginnen, in der Innenstadt und darüber hinaus ganz besonders viele Kinder und junge Menschen unterwegs sind, dann hat das einen guten Grund: Die Bürgerstiftung Heilbronn organisiert zu diesem Termin den Aktionstag "Heilbronn zeigt Gesicht - für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz" an dem sich Schüler fast aller Heilbronner Schulen, soziale Einrichtungen und Künstler auf unterschiedlichste Art und Weise beteiligen wollen. Schon bei den ersten Anfragen habe es viele Zusagen gegeben, sagt Angelika Biesdorf vom Vorstand der Bürgerstiftung. Vorsichtig geschätzt werden sich über 1000 Schüler engagieren.

Es ist eine Beteiligung, die über den Tag hinausgeht, die Themen werden im Unterricht angesprochen, Aktionen und Programm müssen vorbereitet werden. "Die Akteure wollen damit ein Zeichen setzen und die Bürger Heilbronns aufrufen, sich nicht an rechtspopulistischen Parolen und Aktionen zu beteiligen, sondern mit gutem Beispiel das respektvolle Miteinander in Heilbronn zu fördern", unterstreicht Biesdorf die Motivation für diesen Tag und den großen Aufwand dafür. Die Bürgerstiftung befasst sich schon seit ihrer Gründung mit der Prävention gegen Sucht und Gewalt bei Kindern, seit 2016 ist das Aktionsfeld noch um das Stichwort "Intoleranz" erweitert worden. Was den Kindern und Jugendlichen zu dem Aktionstag eingefallen ist, was sie dazu auf die Beine stellen, das zeugt von Ideenreichtum, Fantasie, Mut, Offenheit und auch Humor.

"Wir sind Vielfalt" demonstriert das Familien- und Jugendzentrum Augärtle auf dem Kiliansplatz mit einer Weltkarte im Großformat, auf der Passanten ihr Herkunfts-, Heimat- oder Geburtsland mit Fähnchen markieren können. Der Dammrealschule geht es um Zivilcourage, sie zeigt das Theaterstück "Hinschauen statt wegschauen - auch du kannst ein Held sein". Mit einer "Zwergendemo", bei der Bugazwerg Karl vorangeht, Gartenzwergen bis zu Osterhasen mit Transparenten, bringt sich die Silcherschule ein - und nochmals sind Plüschtiere dabei beim "Walk of Peace mit Plüschtieren" der Wartbergschule mit Endstation Pfühlpark. Schülerinnen und Schüler der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule malen mit bunter Kreide Herzen und Slogans für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz auf den Boden der Fußgängerzone. Die Teilnehmer der Gerhart-Hauptmann-Schule singen Lieder an vier Standorten der Innenstadt. Eine Menschenkette, zusammen mit den Unternehmen aus dem Umfeld der Schule im Industriegebiet, bildet die Susanne-Finkbeiner-Schule, die dann auch den Kiliansplatz erreichen soll. Und hier treffen sich auch die Teilnehmer des Flashmobs "This is me" des Robert-Mayer-Gymnasiums. Viele weitere Aktionen finden auch in den Schulen selber statt.

Ein Aktionstag wie dieser erfordert viel Vorplanung, Absprachen, auch mit der Polizei und dem Ordnungsamt und Hilfskräften. Das alles nimmt die Bürgerstiftung den Schulen ab, und sie finanziert auch bei den Unkosten mit. Thomas Schick, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung sagt, warum sich der Aufwand lohnt. Die Bürgerstiftung sei unparteiisch, frei und unabhängig, die Zielrichtung aber eindeutig: Gegen Ausgrenzung, gegen Vorurteile, für Diversität und Toleranz. Da sollen und wollen die sichtbar machen und man sei sich sicher, dass so diese Themen "auch verinnerlichen".

Info: Eine Übersicht der Aktionen gibt es unter www.heilbronner-buerger-stiftung.de