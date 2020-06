Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Leipziger Straße im Frankfurter Stadtteil Bockenheim hat wenig mit dem dortigen Bankenviertel der Stadt gemein, in dem sich die "Geldhaie" nur so tummeln sollen – aber ein kleiner Goldfisch ist die dort residierende "Judka Lisker Simon Lisker Nathan Singer und Jehuda Weiß GbR" wohl auch nicht. In Heilbronn kennt man dieses Finanzunternehmen, so wie auch einen dänischen Investor, als bedeutende Miteigentümer des Wollhauszentrums: Sie halten fast vier Fünftel der Immobilie. Man kennt die Großeigentümer in Heilbronn aber auch als Mitverantwortliche, manche sagen Hauptverantwortliche, dafür, dass sich bei diesem grauen Klotz seit Jahren nichts mehr tut, dass weder Verkauf, Abriss oder Umbau – trotz einiger vielversprechender Anläufe – je eine Chance hatten.

Das bedeutet einen erheblichen "Fremdeinfluss" auf die Stadtentwicklung von Heilbronn. Denn dass die Frankfurter ihr Miteigentum als Spekulationsmasse betrachteten, daran lässt die Entwicklung der letzten Jahre kaum einen Zweifel zu. Das neuerlich angebrachte grau-in-graue Werbebanner am Turm, das für die Vermietung von Gewerbeflächen wirbt, macht auch keinen fröhlichen Eindruck. Jetzt aber könnte in der unendlichen Geschichte doch ein neues Kapitel neue Möglichkeiten eröffnen.

Schon 2017 wurde durch die Gläubigerbank die Zwangsversteigerung, dann die Zwangsverwaltung gegen die Liskersche Wollhaus-GmbH angeordnet. Juristisch ließ sich das verzögern, doch nun soll am 7. Juli auf Antrag der Commerzbank der Lisker-Anteil am Wollhauszentrum – es sind unter anderem große Verkaufsflächen auf den drei Ebenen und Lagerräume – versteigert werden: im Haus des Handwerks und zum gutachterlich festgestellten Verkehrswert von 4,2 Millionen. Setzt man diesen Verkehrswert und den hohen Miteigentümeranteil von zuletzt angegebenen 86 Prozent in Relation, bekommt man eine Vorstellung vom heutigen Wert das Wollhauszentrums. Der Bau aus den 1970er-Jahren, einst der Stolz der Stadt, sollte noch 2015 für 18,5 Millionen Euro verkauft werden. Strabag und ECE (auch die Stadtgalerie wird von der ECE-Projektmanagement GmbH betreiben) wollten das Wollhauszentrum umbauen und neu ausrichten, dafür aber nur 13 Millionen für den Kauf riskieren – sie zogen sich schließlich zurück.

Auch die Stadt Heilbronn hat den Erwerb von weiteren Anteilen am Wollhauszentrum – sie besitzt geringe Flächen – zuletzt nicht weiter verfolgt, und sie soll auch jetzt nicht unter den Mitbietern sein. Dabei böte sich nun die Chance, Gestaltungsmacht zu erhalten – oder, was gängige Praxis ist, diese über einen genehmen Investor auszuüben.

Für Oberbürgermeister Harry Mergel ist, so die seither gewollte öffentliche Wahrnehmung, das Wort "Wollhauszentrum" ein Reizwort. Keine Silbe kommt dazu aus dem Rathaus, um Spekulationen keine Nahrung zu geben. Immobilienfachleute sind – trotz Corona – noch der Ansicht, dass die Preise bei Gewerbeimmobilien bisher stabil geblieben sind.

In die Zukunft des Wollhauszentrums hat sich unter anderem auch die Lokale Agenda eingebracht und gegen einen Abriss votiert. Der Heilbronner Architekt Felix Krummlauf lieferte als Thema seiner Masterarbeit eine Vorstellung von dem, was man hier alles machen könnte (RNZ berichtete). Es bliebe dann bei der Zweigliedrigkeit des Komplexes, und der Turm sollte bleiben, was er längst ist: eine Landmarke in der Stadtlandschaft. Im umgestalteten lichtdurchfluteten "Flachbau" konnte sich Krummlauf sogar eine Markthalle vorstellen.

Eine solche steht auf dem Wunschzettel vieler Heilbronner, genauso wie eine Lösung für das Wollhauszentrum. Aber beides gehört derzeit immer noch ins Reich der Träume. Denn ob dieser 7. Juli tatsächlich zu einem Schlusspunkt oder gar zu einem Auftakt wird, ist noch lange nicht ausgemacht. Das zeigt das Beispiel des Böblinger "Kauf-Centrums", wo man jahrzehntelang in einer vergleichbaren Sackgasse steckte.