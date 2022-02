An der Anlegestelle am Heilbronner Götzenturm ankerten vor Kurzem ungewöhnlich viele Ausflugsschiffe. Die kleine Flotte der Unterländer Personen-Neckarschifffahrt wurde an die traditionsreiche Stuttgarter Firma Berta Epple GmbH & Co. verkauft. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Rüdiger Stumpf und sein bekannter "Neckarbummler", aber auch seine "Fee" sind, so wie auch das Heilbronner "Taxiboot auf dem Neckar", Vergangenheit – nun aber auch Ausgangspunkt für eine neue Zukunft der Personenschifffahrt auf dem Neckar. Es schlägt Wellen, und zwar jetzt schon, wenn an der Anlegestelle am Heilbronner Götzenturm, also mitten in der Stadt, Schiffe ankern, die unübersehbar aus Stuttgart sind. Da wird sich mancher Passant gewundert haben, es war aber Absicht: Die Unterländer Personen-Neckarschifffahrt ist jetzt in Stuttgarter Hand.

Rüdiger Stumpf geht, auch weil er keine Nachfolge für sein 1975 gegründetes Unternehmen hat, als Ruheständler von Bord. Er hat seine kleine "Flotte" an die bekannte und traditionsreiche Stuttgarter Berta Epple GmbH & Co. verkauft. Sie firmiert als "Neckar-Käpt’n" und legt jetzt richtig los, mit Investitionen in die Erneuerung ihrer Flotte, Ergänzungen in deren Bestand und mit einem breiten Betreiberkonzept.

Noch ist nicht ganz klar, wie viele Schiffe künftig von Stuttgart aus bis Gundelsheim und später auch bis Neckarzimmern fahren sollen. Das Betreiberkonzept ist einerseits auf junge Gäste, regionale und saisonale Events ausgerichtet, unter anderem mit einem Partyboot, es erscheint aber manchmal mit "Heimattümelei" fast zu überladen.

Bei der Speisekarte (in "Oma-Qualität"?) angefangen, wird Regionalität, großgeschrieben: Von den Maultaschen bis hin zum Wein und Apfelsaft ist alles "bio" und seriös zertifiziert. Dafür hat Jens Caspar, Geschäftsführender Gesellschafter des "Neckar Käpt’n" jetzt schon die Voraussetzungen geschaffen, durch firmeneigenes Catering wie auch durch die Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten.

Auch die neuen Namen der Schiffe sind Programm. In einem Fall ist dies aus Heilbronner Sicht ganz besonders zu begrüßen, den eines wird den Namen "Robert Mayer" tragen und diesem Namen Ehre machen: Es soll mit der Zukunftsenergie Wasserstoff betrieben werden. Eingebunden in dieses Projekt ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit Dr. Stefan Kaufmann.

Steffen Schoch, Leiter der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), sieht in der neuen Situation "ein tolles Signal". Die Schiffe werden ja auch an der "Experimenta" vorbeifahren, ebenso an der alten Schleuse des historischen Wilhelmskanals – also mitten durch die Stadt, in der man bei den Tourismuszahlen in der Pandemie gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Was man sonst so, vor allem auch von Oberbürgermeister Harry Mergel, als Zukunftsperspektive hört, nämlich dass die Stadt "mehr an den Neckar herangebracht werden muss", das könnte in Heilbronn nach dem Muster der Wilhelma-Anlegestelle in Stuttgart geschehen, mit einem "Naturhabitat mit Blühwiese, Eidechsenburg, Bienenhaus und Wildbienen-Nisthilfen". Man wird Caspar auch darin nicht widersprechen wollen, wenn er vom Neckar schwärmt, von den Steillagen in Lauffen und flussaufwärts von Heilbronn, so, als habe er gerade erst entdeckt, was schon seit gut 200 Jahren als die "Neckarromantik" mit ihren Burgen und Schlössern, Sagen und ihrer Dichtung gepriesen wird. Sie wieder – auch als touristisches Kleinod – ins Bewusstsein zu holen, könnte den Stuttgartern mit dem gezeigten Elan und der Mitarbeit der HMG gelingen.

Dieser Elan wird auch die Heilbronner motivieren: Thomas Aurich, CDU-Stadtrat und Gastronom (unter anderem Foodcourt und Winterdorf, früher auch Taxiboot-Betreiber), hat auch schon ein Projekt direkt im Visier: eine Surfwelle auf dem Neckar – liegt ja auch nahe.

Info: Fahrplan, Veranstaltungen und Charter-Angebot sind unter www.neckar.kaeptn.de abrufbar. Der Fahrbetrieb soll am 1. April starten.