Heilbronn. (pol/mün) An das Schlimmste dachten zwei Passanten, die am Mittwoch gegen 19 Uhr beim Heilbronner Silcherforum Vermummte sahen. Denn sie bedrohten mit Schusswaffen einen am Boden liegenden Mann.

Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Und tatsächlich: Fünf Jungen, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 9 bis 49 Jahren bedrohten eine Person.

Die Beamten drohten mit Schusswaffengebrauch und forderten die fünf vermeintlichen Angreifer auf, die Waffen wegzuwerfen und sich auf den Boden zu legen. Das taten alle widerstandslos.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Personen einen Film für einen Instagram-Auftritt eines der Beteiligten drehten. Nun wird geprüft, ob die Gruppe die Kosten für den Polizeieinsatz tragen muss.

Erst kürzlich hatte es in Leimen einen Großeinsatz der Polizei gegeben, weil Männer mit vermeintlichen Schusswaffen hantierten - und auch nur ein Video drehen wollten.