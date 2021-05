Heilbronn. (rnz) Der Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung hat mit seinen Helfern zahlreiche verletzte und geschwächte Igel durch den Winter gebracht. Von Beginn des Herbstes an mussten ungewöhnlich viele junge und alte Igel versorgt werden. Die Tierschützer zeigten sich außerdem beeindruckt vom Engagement vieler Menschen in der Region: Das Tierheim-Team hatten über die Sozialen Medien sehr erfolgreich Auswilderungsplätze für jene Igel gesucht, die nicht an ihre Fundorte zurückkehren können.

Unterkühlt, von Parasiten befallen, geschwächt und zu leicht: Das Tierheim Heilbronn war in einem bislang ungekannten Ausmaß zur Sammelstelle für hilfsbedürftige Igel geworden. "Wir haben im letzten Jahr insgesamt circa 100 Igel bekommen", sagt die Vize-Vorsitzende Anja Fischer. Deshalb seien der Container im Tierheim und der Besprechungsraum umgebaut worden. Versorgt wurden die Tiere von der stellvertretenden Schriftführerin Annika Schulz, den Ausschussmitgliedern Ingo Supp und Tanja Baumgartner sowie von Anja Fischer.

Für alle, die keinen Igel bei sich aufnehmen können, hat der Tierschutzverein paar Tipps, wie sie den Tieren trotzdem helfen können. Wichtig seien naturbelassene Gärten, der Verzicht auf Mähroboter und Schneckenkorn. Wer einen Gartenteich hat, sollte an Ausstiegshilfen denken, und bei Heckenpflege und Gartenarbeit sollte man immer vorher schauen, ob Igel in der Hecke schlafen. Weitere Infos und Kontakt zum Tierheim unter www.heilbronner-tierschutz.de (rnz)

Die Wintermonate über galt es, die Igel zu wiegen, zu pflegen, ihre Unterkünfte zu putzen und die Tiere zu füttern – zumindest jene Tiere, die für den Winterschlaf zu schwach waren und deshalb im Besprechungszimmer lebten.

Um das Leben so manchen Tieres kämpften die ehrenamtlichen Tierschützer dabei wochenlang. "Ein Schicksal berührte uns sehr. Im Februar kam ein erwachsener Igel, dem ein Mähroboter das Vorderbein teilweise abgetrennt hat", erklärt Fischer. "Der Igel kämpfte und wollte leben. Wir haben abwägen müssen, ob wir ihn erlösen. Dann hat sich Tanja Baumgartner bereit erklärt, ihren Garten ausbruchs- und igelsicher zu gestalten und ihn dauerhaft bei sich aufzunehmen."

Auch wenn alle Tiere versorgt und ausgewildert werden konnten, wird es auch künftig Bedarf für Auswilderungsplätze geben. Interessenten können sich gerne beim Tierheim auf eine Liste setzen lassen. Infrage kommen naturfreundliche Gärten, ohne Mähroboter, Schneckenkorn und anderen Gefahren. Die Igel kommen einige Zeit gesichert in ein Außengehege mit ihrem Schlafhäuschen und werden dort gefüttert und versorgt. Nach etwa 14 Tagen dürfen sie von dort in die Freiheit entlassen werden, bekommen jedoch weiter Futter und ihr Häuschen zur Verfügung gestellt.

"Wir waren wirklich überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft und liebevollen Angeboten von Menschen, die Igel bei sich aufnehmen wollten. Wir haben Fotos erhalten und liebevolle E-Mails", sagt Fischer und ergänzt: "Was uns besonders überrascht hat, ist, wie viele junge Menschen ihre Gärten zur Verfügung stellen wollten. Dazu passt, dass viele Schüler und Freiwillige zahlreiche Igelhäuser gebaut und gespendet haben."