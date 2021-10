Dazu, was auch für die Zukunft der Stadtbibliotheken entscheidend ist, hat sich die frühere Leiterin der Heilbronner Bibliothek, Monika Ziller, gerade ausführlich auf Facebook geäußert. In der Gemeinderatssitzung ging es aber nur ums Bauen und nicht um inhaltliche Aspekte und deren Einfluss darauf. In der "Bücherwelt" herrscht Aufruhr wegen einer Gesetzesänderung im Urheberrecht, die

Dazu, was auch für die Zukunft der Stadtbibliotheken entscheidend ist, hat sich die frühere Leiterin der Heilbronner Bibliothek, Monika Ziller, gerade ausführlich auf Facebook geäußert. In der Gemeinderatssitzung ging es aber nur ums Bauen und nicht um inhaltliche Aspekte und deren Einfluss darauf. In der "Bücherwelt" herrscht Aufruhr wegen einer Gesetzesänderung im Urheberrecht, die sich auch massiv darauf auswirken wird, wie Stadtbibliotheken künftig arbeiten und aufgestellt sein werden. Ziller schreibt dazu: "Im Kern geht es um den Erhalt der Informationsfreiheit". Und weiter: "Von einer digitale Ausleihen zu Niedrigpreisen kann überhaupt nicht die Rede sein. Im Gegenteil, öffentliche Bibliotheken – und damit der Staat – leisten über Bucheinkauf und Ausleihe (analog und digital), Autorenlesungen, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen etc. einen enorm wichtigen Beitrag zur Literaturförderung." (bfk)

