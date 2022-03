Welpen, die auf Online-Börsen gekauft werden, fallen auch in Heilbronn immer häufiger durch Krankheiten und Verhaltensstörungen auf. Foto: dpa/Brian Lawless

Heilbronn. (RNZ) Das Ordnungsamt der Stadt Heilbronn warnt davor, Hundewelpen auf Online-Börsen zu kaufen. Der Handel mit Welpen ist mittlerweile zu einem professionellen Millionengeschäft mit mafiösen Strukturen geworden. Online-Portale bieten unzählige Hundebabys aller Rassen an, fast wöchentlich deckt die Polizei bei Kontrollen illegale Welpentransporte auf.

Da seit 2015 keine Hunde ohne gültige Tollwutimpfung mehr nach Deutschland gebracht werden dürfen, können Hundewelpen frühestens im Alter von 15 Wochen die Grenzen legal überqueren. Passiert dies früher, müssen die Tiere in amtlicher Isolation untergebracht werden – was für die Halter zu sehr hohen Kosten führen kann. Dies betraf im Stadtkreis Heilbronn 21 Hundewelpen im Jahr 2020, im Folgejahr bereits 29 – mit steigender Tendenz. Die Kosten für die Halter betrugen hierbei, in Abhängigkeit von Alter, Gesundheitsstatus und Herkunft der Tiere, bis zu mehrere tausend Euro.

Diese Maßnahmen sind aufgrund der Tollwut-Situation in Osteuropa, dem Baltikum, dem Balkan, Russland oder Nordafrika notwendig, da das Tollwut-Virus, das in Deutschland erfolgreich bekämpft wurde, in diesen Ländern immer noch weit verbreitet ist. Das Virus ist höchst gefährlich: Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, verläuft sie fast immer tödlich, und zwar sowohl bei Mensch als auch bei Tier.

Es ist tatsächlich ein "Anblick zum Verlieben", berichtet die städtische Amtstierärztin Dr. Gudrun Vollrath: "Fotos im Internet zeigen einen bildhübschen Welpen, der mit treuen Augen in die Kamera blickt. Der Text dazu erläutert, dass es sich um ein reinrassiges Tier handelt, und dann ist da der Preis, der deutlich unter den Forderungen anderer Züchter liegt." Dies verleite viele Interessenten zum Kauf, zumal die Preise für Hundewelpen seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gestiegen seien. Diesem Trend hätten sich auch unseriöse Hundeverkäufer angepasst.

Zwielichtige Händler wissen dabei genau, wie die Online-Anzeigen gestaltet werden müssen, um erfolgreich zu sein. Sie werben mit liebevoller Hausaufzucht und umfassender medizinischer Versorgung. Jedes Jahr überzeugen diese Internet-Inserate daher immer wieder tausende von Tierliebhabern, was mit zum Teil erheblichen finanziellen und emotionalen Folgen für die neuen Halter und im schlechtesten Fall mit dem Tod des Tieres endet.

"Hundemütter werden häufig in Osteuropa unter schlimmsten Bedingungen gehalten", klärt Vollrath auf. Durch häufige Geburten, schlechte Ernährung und fehlende medizinische Versorgung seien sie frühzeitig ausgelaugt und traumatisiert, ihre Welpen würden viel zu früh von der Mutter und den Wurfgeschwistern getrennt. "Oft sind diese krank, meistens ungeimpft", erläutert Vollrath weiter. "Mit gefälschten Papieren werden sie quer durch Europa transportiert." Die neuen Besitzer, die nicht ahnen, welche Qualen die Tiere erleiden mussten, würden sich dann nicht selten mit hohen Tierarztkosten und oft sogar mit dem frühen Tod der Welpen konfrontiert sehen.

Doch nicht nur die möglichen Krankheiten sind ein nicht zu unterschätzendes Risiko, sondern auch mögliche Verhaltensstörungen aufgrund einer unzureichenden Sozialisation auf Menschen und Umwelt. Häufig reagieren diese Hunde ängstlich auf normale Umweltgeräusche, und diese Angst kann auch in Aggression umschlagen.

Info: Weitere Infos und eine Checkliste zum Welpenkauf gibt es unter www.wühltischwelpen.de; Fragen zum Import von Tieren beantworten das städtische Ordnungsamt unter Telefon 07131 / 562395 oder das Veterinäramt des Landkreises, Telefon 07131 / 994607.