Heilbronn. (rnz) Massimiliano Licciardello aus Böckingen ist der 100.000. Geimpfte, der im Heilbronner Kreisimpfzentrum (KIZ) seine Corona-Schutzimpfung erhalten hat. Gemeinsam mit seiner Frau Francesca Russo war der 35-Jährige zur Zweitimpfung gekommen. Damit hat das KIZ eine wichtige Marke im Impffortschritt erreicht. Zusammen mit der Ärzteschaft, die ebenfalls impft, haben in Heilbronn somit bereits über 155.650 Menschen eine Impfdosis (als Erst- oder Zweitimpfung) erhalten.

Die Zahlen werden dennoch getrübt: "Wir ziehen heute eine Bilanz mit Licht und Schatten", sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. "Zwar freuen wir uns über die leistungsstarke Impfkampagne in Heilbronn und sind dankbar für die großartige Unterstützung, die wir aus der Bevölkerung, aber auch aus dem medizinischen Sektor, beispielsweise der Kreisärzteschaft und den Rettungsdiensten wie zum Beispiel vom DRK, erhalten." Er sagt aber auch: "Mit Blick auf die stark ansteckende Deltavariante sowie den nahenden Herbst, müssen wir die Impfquote zügig weiter erhöhen, sonst drohen erneut massive Einschränkungen, insbesondere für Ungeimpfte." Daher appelliert der OB, sich impfen zu lassen und damit sich und andere zu schützen. "Und halten Sie sich auch trotz Impfschutz weiterhin an die AHA+L-Regeln", fügt er hinzu.

Jeweils zwölf Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Fachpersonal sowie weitere Helferinnen und Helfer sorgen täglich im Zwei-Schichtbetrieb dafür, dass ein reibungsloser Ablauf im Kreisimpfzentrum gewährleistet wird. Seit Beginn der Impfkampagne am 22. Januar können dort in der Horkheimer Stauwehrhalle täglich bis zu 1250 Personen geimpft werden. "Diese Zahlen machen uns stolz und zeigen die Leistungsfähigkeit des KIZ. Wir merken jedoch leider zunehmend, dass das KIZ nicht voll ausgelastet ist. Aktuell liegen wir bei rund 500 Impfungen täglich und insbesondere junge Menschen bis Mitte 30 erreichen wir derzeit nur schwer, obwohl das Impfen durch Verzicht auf Terminvereinbarungen, Aktionen in den Stadtteilen und den Impfbus noch einfacher geworden ist", sagt Bürgermeisterin Agnes Christner. Diese Entwicklung bereite ihr auch mit Blick auf das kommende Schuljahr große Sorge.

Der Heilbronner Impfbus ist seit dem 26. Juli im Stadtgebiet unterwegs. Bereits über 1000 Impfungen wurden dort verabreicht. Er hält täglich an verschiedenen Stationen und kann ohne Termine besucht werden. Die jeweiligen Haltepunkte sind auf der Webseite unter www.heilbronn.de/impfbus einsehbar.

"Die aktuelle Infektionslage bestärkt uns in unseren Bemühungen, den Impffortschritt weiter voranzubringen. In der vergangenen Woche konnten wir keinen Infizierten in der weitgehend durchgeimpften Altersgruppe über 60 verzeichnen, rund 50 Prozent jedoch in der Altersgruppe von 20 bis 40, in der weniger Menschen einen vollständigen Impfschutz haben", berichtet Dr. Peter Liebert, Leiter des Städtischen Gesundheitsamts. Zur Herkunft der Infektionen ergänzt er: "Von rund 40 Prozent der Infektionen erhielten wir Kenntnis, da symptomatische Personen getestet wurden. Weitere 46 Prozent infizierten sich als enge Kontaktpersonen im privaten Umfeld. Die übrigen 14 Prozent waren Reiserückkehrer."

Dr. Martin Uellner, medizinischer Leiter des KIZ und niedergelassener Arzt, ergänzte, dass häufig ganze Familien infiziert seien und seltener Einzelpersonen. "Erfreulicherweise sind Impfdurchbrüche im Allgemeinen eher selten und wenn, dann zeigen die Betroffenen häufig keine Symptome. Auch das spricht dafür, sich unbedingt impfen zu lassen."

Für alle Impfungen, unabhängig davon, ob sie im KIZ oder dem Impfbus erfolgen, gilt aktuell freie Impfstoffwahl in Rücksprache mit dem medizinischen Fachpersonal. Der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist imfstoffabhängig. Personen zwischen zwölf und 18 Jahren werden ausschließlich mit Biontech geimpft, bis zum 16. Lebensjahr muss ein Erziehungsberechtigter die Impfwilligen begleiten. Zu den Impfungen sind ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie wenn vorhanden der Impfpass und die Krankenkassenkarte mitzubringen. Das Kreisimpfzentrum ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Info: Alle Informationen zur Corona-Lage und den Impfungen in Heilbronn finden sich unter www.heilbronn.de/coronavirus