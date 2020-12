Heilbronn. (rnz) Die Jahreszahl, seit wann er dreimal wöchentlich mit seinem Wagen auf den Heilbronner Wochenmarkt fährt, hat Helmut Jaudes direkt parat, ohne nachzudenken. "Das mache ich jetzt seit 1972, also 48 Jahre", beantwortet er die Frage danach prompt. Entsprechend sind die Eier vom Jaudes ein Klassiker auf dem Wochenmarkt. Bereits der Vater kam mit dem Eier-Wagen regelmäßig auf den Heilbronner Marktplatz. Damit sind die Jaudes eine der ältesten Beschickerfamilien des Wochenmarkts. Kürzlich ist Helmut Jaudes 70 Jahre alt geworden.

Manch ein Stammkunde komme wohl auch schon an die 48 Jahre, berichtet Jaudes an einem Samstagvormittag an seinem Stand. Mit gefütterter Weste und Schirmmütze steht er hier, genauso wie man ihn hier kennt. Längst hat er nicht mehr nur Eier in seiner Auslage. "Geflügel, Maultaschen, Honig", zählt er auf und meint: "Wir sind inzwischen richtige Allrounder." Aber der Klassiker seien nach wie vor die eigenen Eier aus Boden- und Freilandhaltung vom Hof in Neckarwestheim.

Viel könnte das Wochenmarkt-Urgestein erzählen: über die Kollegen, über die Kunden und die Entwicklung des Marktes. Zum Beispiel, dass die Menschen vor 40 Jahren noch viel größere Mengen gekauft hätten als heute. "Die Haushalte waren damals größer, und es wurde auch noch mehr gekocht", glaubt Jaudes.

Doch der Eier-Verkäufer ist immer noch zufrieden. Für die Zukunft wünsche er sich einfach nur, dass die Kunden das Angebot des Wochenmarkts weiterhin so gut annehmen. "Und dass wir irgendwann diese Masken wieder abnehmen können", sagt der Neckarwestheimer, und vermutlich grinst er dabei hinter eben dieser.

Als Steffen Schoch als Geschäftsführer der Heilbronn-Marketing-GmbH, die den Wochenmarkt organisiert, am Samstagvormittag überraschend eine Flasche Wein zum 70. Geburtstag am Stand vorbeibringt, ist der zurückhaltende Mann sichtlich überrascht und erfreut. Schoch dankt Jaudes für seine Zuverlässigkeit und das langjährige Engagement. Außerdem hofft er, dass der Wochenmarkt noch lange mit ihm rechnen darf, sagte Schoch. Vom Ruhestand wolle er noch nichts wissen, versichert Jaudes: "Die 50 Jahre Wochenmarkt krieg’ ich noch voll!"