Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Kirchenmusik in Zeiten von Corona hat – über das rein musikalische Erleben hinaus – auch diese Funktion: Sie kann trösten. Bei den gerade stattgefundenen 74. Heilbronner Kirchenmusiktagen gehörte als einer der Höhepunkte Niccolo Jommellis "Requiem" dazu.

Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowsky musizierten das Vokal-Ensemble der Kilianskirche Heilbronn und als Solisten Judith Wiesebrock (Sopran), Sigrun Bornträger (Alt), Sebastian Hübner (Tenor) und Joachim Hermann (Bass) mit dem Karlsruher Collegium Musicum.

Hintergrund Das Requiem zum 4. Dezember habe man mit "allergrößtem Bedauern und tieftraurig" absagen müssen, beschreibt es Claudia Happel. Damit wird an diesem Jahrestag zum Gedenken an die Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944 das erste Mal seit 1946 kein Requiem in der Kilianskirche stattfinden. Wie die Vorsitzendes des Philharmonischen Chores Heilbronn weiter sagte, machen die neuesten Vorschriften des Landes zur Corona-Lage, etwa "Singen mit Maske", eine Aufführung nicht mehr möglich. Der Philharmonische Chor, der seit vielen Jahren dieses Gedenkkonzert bestreitet, hatte geplant, Verdis "Messa da Requiem" mit 60 Sängern aufzuführen. Neben dem öffentlichem Gedenken für die 6500 Toten des Luftangriffs auf die Stadt am 4. Dezember am Ehrenfriedhof war und ist das Konzert in der Kilianskirche ein fester Bestandteil der Erinnerung an den Schicksalstag der Stadt, von der Heilbronner Bevölkerung stets mit großer Teil- und Anteilnahme begleitet. (bfk)

Die bis auf den letzten verfügbaren Platz gefüllte Kilianskirche zeigte auch, welche Akzeptanz gerade Konzert dieser Art jetzt finden. Dabei ist die Vorbereitung einer solchen Veranstaltung zur Zeit alles andere als einfach, wie Skobowsky sagt. Proben, und dann auch die Aufführungen, finden unter den strengsten Hygienemaßnahmen statt. Alle müssen doppelt geimpft sein, vor jeder Probe und vor jedem Auftritt außerdem frisch getestet. In der Kirche selbst sorgen freundliche "Platzeinweiserinnen" dafür, dass auch bei der Sitzordnung alle Hygienevorschriften eingehalten werden – und das bei freiem Eintritt.

So konnte dann die Aufführung zu einem konzentrierten Hörerlebnis werden. Auch wenn Jommellis Requiem nicht die Wucht und Tiefe hat wie "das" Requiem schlechthin, jenes von Mozart: Es ist ein beeindruckendes Werk, das er, wie auch Haydn, schätzte. Und es hat einen lokalen Bezug.

Niccolò Jommelli (1714-1774) war einer der gefragtesten und erfolgreichsten Opernkomponisten seiner Zeit. 1753 wurde er Hofkapellmeister in Stuttgart, das Requiem schrieb er in wenigen Tagen zur Trauerfeier für die Herzoginmutter Maria Augusta von Thurn und Taxis. Es wurde am 1. Februar 1756 in der Ludwigsburger Schlosskapelle uraufgeführt und ist auch unter ökumenischen Gesichtspunkten ein besonderes Werk: eine "katholische" Totenmesse für das Württemberger Herzogtum!

Jommellis Requiem hat seither viele Angehörige des Hochadels auf dem letzten Weg begleitet, war eines der meistgespielten Werke der Zeit und ist nun erneut zu Popularität gelangt. Für den Vorabend des Totensonntages war es also die richtige Wahl. In seiner streng liturgischen Gliederung, von der Bitte um Vergebung und für die ewige Ruhe, fallen die einzelnen Passagen in schönster und auch so Text-adäquater Melodieführung manchmal fast bedauerlich kurz aus. Schon eingangs, beim wiegenden "Introitus" bedauert man es, bis hin zum "Benedictus", das nicht nur den Seelen, sondern auch den Zuhörenden den Himmel öffnet.

Auf diese Form der Intensität, auch dank eines fast opernhaften Ausdrucks, hatte Skobowsky in seiner kurzen Einführung schon hingewiesen, ebenso darauf, dass der Zutritt bei Konzerten und Musik-Veranstaltungen – beispielsweise zur "Orgelmusik zur Marktzeit" an den Samstagen um 11 Uhr in der Kilianskirche – in der gegenwärtigen Alarmstufe nur mit "2G" möglich ist; an den Gottesdiensten können hingegen auch getestete Nichtgeimpfte teilnehmen.