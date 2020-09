Heilbronn. (rnz) Beim länderübergreifenden Sicherheitstag am vergangenen Freitag hat die Heilbronner Polizei insgesamt 670 Personen, rund 300 Fahrzeuge sowie 436 Dokumente überprüft. Dabei wurden elf Straftaten und eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten festgestellt und teilweise auch sofort geahndet. Besonders folgenreich werden die Auswirkungen für drei Autofahrer, die sich alkoholisiert beziehungsweise unter Drogeneinfluss ans hinters Lenkrad gesetzt hatten. Eine weitere Person hatte nicht den erforderlichen Führerschein, und außerdem waren mehr als 300 Fahrer zu schnell unterwegs; sie werden in den nächsten Tagen unangenehme Post erhalten.

Insgesamt 200 Polizeibeamte verschiedener Reviere waren am Kontrolltag im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten des Zolls sowie Vertretern verschiedener Behörden. Der Fahndungsdruck auf Straftäter wurde, beispielsweise durch zivile Streifen auf der Autobahn, erhöht. Aber auch in Gaststätten, Spielhallen und an öffentlichen Plätzen wurden Kontrollen durchgeführt, sowohl offen als auch verdeckt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Das gemeinsame Ziel: Straftaten im öffentlichen Raum bekämpfen und den Bürgern ein Sicherheitsgefühl vermitteln.

Bei Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen wurden Verstöße gegen Hygienevorschriften sowie die aktuell geltenden Abstandsregeln festgestellt, außerdem mussten zwei Automatenspielgeräte stillgelegt werden, da sie nicht den Vorschriften entsprachen.

"Das Einsatzkonzept hat uns eine ganzheitliche Strategie ermöglicht", erklärt Polizeipräsident Hans Becker, der sich in vielerlei Hinsicht rundum zufrieden mit den am Sicherheitstag erzielten Ergebnissen zeigte: "Dass die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region sicher leben, belegen die Statistiken der letzten Jahre. Mit den Maßnahmen vom Wochenende haben wir dafür gesorgt, dass sich die Menschen auch sicher fühlen", ist sich der Polizeichef sicher.

Ergänzt wurden die vielfältigen Kontrollmaßnahmen durch Beratungs- und Gesprächsangebote des Referats Prävention. In mehr als 250 Gesprächen konnten sich Interessierte zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise Einbruchsschutz, informieren und mit den Experten persönlich in Kontakt treten.