Wer hat die Polizistin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese erschossen? Auf der in der Nähe des Tatorts angebrachten Gedenktafel wird der Mord dem NSU-Trio angelastet. Obwohl sich zwei Untersuchungsausschüsse des Landtags mit dem kniffligen Fall beschäftigt haben, reißt die Forderung nach weiteren Ermittlungen aber nicht ab. Foto: Armin Guzy

Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Eine Schlüsselfigur in der noch immer rätselhaften Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) könnte Kai-Ulrich S. aus dem Raum Heilbronn sein. Bei einer Podiumsdiskussion des Hauses der Geschichte in Stuttgart kristallisierte sich der "militante Neonazi" als jene Person heraus, die vermutlich eine Antwort geben könnte auf die als Thema gestellte Frage: "Warum ist der Mord an Michèle Kiesewetter nicht aufgeklärt?"

Die Polizistin war am 25. April 2007 in Heilbronn erschossen worden. Ihr Kollege Martin A. überlebte lebensgefährlich verletzt. Für den Generalbundesanwalt stehen die drei Mitglieder des NSU als Täter fest. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind tot, die einzige Überlebende, Beate Zschäpe, wurde vom Oberlandesgericht München zu lebenslanger Haft verurteilt. Am Tatort auf der Theresienwiese in Heilbronn wurden keine Beweise gefunden, die eine Anwesenheit des NSU-Trios belegen könnten.

Obwohl sich zwei Untersuchungsausschüsse des Landtags mit dem kniffligen Fall beschäftigt haben, reißt die Forderung nach weiteren Ermittlungen nicht ab. "Offene Fragen zum NSU klären", ist eine aktuelle Petition an den Landtag überschrieben, die zwei Zweifler aus Schwäbisch Hall initiiert haben. Bislang gibt es über 1200 Unterstützer. Es solle herausgefunden werden, "ob es mögliche Mitwisser, Mithelfer oder gar Mittäter bei den Straftaten des NSU gab".

Es geht vor allem um Kai-Ulrich S., der von keinem Gericht und keinem Ausschuss vorgeladen oder angehört worden ist. Dabei fiel sein Name als möglicher Kontaktmann sofort beim ersten Treffen von Ermittlern aus Thüringen und Baden-Württemberg nach dem Auffinden der Leichen von Böhnhardt und Mundlos in einem Wohnmobil bei Eisenach. Eine Beamtin aus Stuttgart hatte ihn als "Nazi in Heilbronn" bezeichnet.

S. könnte der Beschaffer der nur für den Anschlag in Heilbronn benutzten Pistolen gewesen sein. "Er kann einen direkten Bezug zu den beiden Uwes gehabt haben", vermutet auch Rainer Nübel, früher Journalist ("Stern"), jetzt Professor für Medien und Kommunikation in Tübingen. S. habe Zeugen bedroht, weil sie gewusst hätten, dass er Waffen besorgen könne.

"Aus politischer Hygiene und Achtung vor den Opfern besteht die verdammte Pflicht, dem nachzugehen", betonte Nübel. Er geht davon aus, dass es auch im Land Polizisten gibt, die "ihren Kollegen etwas Gutes tun" und darüber reden wollten, wie "Teile von Behörden", gemeint ist der Verfassungsschutz, von Böhnhardt und Mundlos wussten, "bevor es in Heilbronn zu dem Anschlag gekommen ist". Wann das Schweigen gebrochen wird, weiß Nübel nicht: "Man muss Geduld haben."

Der Schriftsteller Wolfgang Schorlau ("Die schützende Hand") hat die NSU-Hintergründe akribisch recherchiert. "Die Geschichte, die uns erzählt wird, ist haarsträubend." Verfassungsschützer hätten die Szene "mitgesteuert", mit der Polizei habe es deswegen "Knatsch" gegeben. Sobald man einen Faden anfasse, "zieht man die Lügen hoch, eine nach der anderen". Die beiden Männer könnten sich gar nicht selber erschossen haben: "Auch rechtsradikale Terroristen kann man nicht einfach umlegen."

Dass Rechtsradikale ausgerechnet auf "zwei niedrigstrangige Streifenpolizisten" schießen, vermag Walter Martinek nicht zu glauben: "Die sind doch deutscher als alle anderen." Der Anwalt vertritt den verletzten Polizisten Martin A., der bei der Aufklärung nicht helfen könne. Ein Phantombild des mutmaßlichen Schützen sei nicht geeignet, weil dies während einer Hypnose unter Umständen entstanden sei, die auch A. angezweifelt habe. "Er würde selber sagen: Schmeißt es ins Feuer."