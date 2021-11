Heilbronn. (bfk) Nach der Gemeinderatswahl im Mai 2019 wurde die AfD mit einem Stimmenanteil von 9,7 Prozent viertstärkste Fraktion im Heilbronner Gemeinderat. Rechnet man noch die 2,7 Prozent hinzu, die auf die PRO-Liste entfielen, als deren einziger Vertreter der langjährige Stadtrat Alfred Dagenbach wieder in den Gemeinderat einzog, um sich später dann der Fraktion der AfD anzuschließen – so wurde spätestens dabei klar, dass man mit dieser Gruppierung "rechnen" musste.

Das galt auch, als es um die "Pöstchenverteilung" von Aufsichtsratsmandaten und vor allem auch um die Präsenz in den Ausschüssen ging. Inzwischen aber ist Stadtrat Dirk Schwientek aus der Partei ausgetreten, in der Bürgersprechstunde der AfD ist er immer noch ansprechbar – so wie Michael Seher, der die Fraktion verlassen hat, sein Mandat nach wie vor aber wahrnimmt. Er ist Aufsichtsrat bei der Stadtsiedlung so wie AfD-Stadträtin Franziska Gminder bei den SLK-Kliniken. Die Gemengelage in und um die AfD-Fraktion ist also uneindeutig.

Fraktionsstatus hat man in Heilbronn ab drei gewählten Stadträten. Bei vier AfD- Stadträten nach der Wahl wurden dementsprechend die Ausschuss- und Aufsichtsratssitze vergeben. Der Beitritt Dagenbachs veränderte die "Zählweise" der Stadt nicht, sodass er bisher leer ausging. Auf Anfrage sagt man dazu, dass "Parteimitgliedschaft nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Fraktionszugehörigkeit" stehe. Für die AfD ist das ein Streitfall, den das Verwaltungsgericht klären soll.

Ähnliche Probleme und vergleichbare Konstellationen gab es auch schon früher, deren Lösung verlief auch nicht immer gleich einvernehmlich. Neu allerdings ist, dass die OB-Kandidatur von Dr. Raphael Benner mit den Meinungsverschiedenheiten zur Fraktionsstärke begründet wird. Das ging am Wochenende aus einer von ihr herausgegebene Pressemitteilung hervor, verfasst von Dagenbach. Darin wurde öffentlich gemacht, dass der Fraktionsvorsitzende der AfD Benner als derzeit einziger Gegenkandidat von Oberbürgermeister Harry Mergel bei der OB-Wahl am 6. Februar 2022 antreten wird, offiziell bestätigt am gestrigen Montag auch durch das Rathaus: "Drei Tage nach der Ausschreibung sind die ersten Bewerbungen um das Amt des Heilbronner OB beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Erstem Bürgermeister Martin Diepgen, eingetroffen." Ob es noch weitere Kandidaturen geben wird, ist offen.

Eine Nachricht macht gerade die Runde, sie könnte bedeuten, dass für Mergel seine Wiederwahl "kein g‘mähtes Wiesle" wird, wie es die breite Unterstützung seiner Kandidatur durch die SPD, die CDU, die Grünen, die FDP und die Freien Wähler erscheinen lässt. Vor allem in grünen (Künstler-)Kreisen soll man mit dieser vorzeitigen Solidarisierung und Festlegung nicht einverstanden sein und sucht derzeit nach einer eigenen Kandidatin.