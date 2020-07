Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Mehr als 700 Schüler, Eltern und Lehrer sowie Vertreter der Gewerkschaften GEW, VBE und "Verdi" haben am Samstag bei einem Protestmarsch in der Stuttgarter Innenstadt auf die Situation und die Probleme in den Schulen und in den Kindertagesstätten des Landes in den Fokus gerückt und dabei viel Aufmerksamkeit erhalten. Die Initiative der Gesamtelternbeiräte in Baden-Württemberg hat Christoph Eberlein auch als Versammlungsleiter koordiniert. Der SPD-Mann ist Vorsitzender des Elternbeirates am Theodor-Heuss-Gymnasium in Heilbronn und auch Vorsitzender des Gesamtelternbeirates in der Stadt.

Die massive Kritik der Protestmarschteilnehmer richtete sich nicht nur gegen Kultusministerin Susanne Eisenmann und ihr Vorgehen in der Corona-Krise. Die Parolen lauteten "Frau Doktor Eisenmann – Bildung mit Plan", aber auch "Eisenmann und Kretschmann – planlos in der Bildungspolitik" oder "CDU und Grüne: Wir können alles, außer Bildung".

Eberlein sagte: "Wir haben heute drei große Überschriften: Kein Kind darf auf der Strecke bleiben, die Kommunikation aus dem Kultusministerium ist deutlich verbesserungswürdig, wir brauchen einen Plan, wie es nach den Sommerferien weitergeht" und "noch mal drei Monate komplette Schul- und Kitaschließungen ohne Plan" seien nicht akzeptabel. Eine weitere Forderung war die Chancengleichheit für alle Kinder, neue Perspektiven für das kommende Schuljahr und jetzt schon eine deutlich bessere Kommunikation.

Wie schwierig das auch sonst herrschende Problem der Chancengleichheit gerade in Corona-Zeiten zu handhaben ist und offenbar auch eine unerwartete Kehrseite hat, zeigen gerade jüngste Klagen aus der Heilbronner Elternschaft darüber, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund persönliche Ansprache und Betreuung von Lehrern erhielten, während deutschsprachige Kinder oft nur einen Hausaufgabenzettel in die Hand gedrückt bekämen.

Vertreter der Gewerkschaft "Erziehung und Wissen" (GEW), von "Ver.di" und dem Verband Erziehung und Bildung (GEB) kritisierten bei der Kundgebung, dass ein verlässlicher Plan für die unterschiedlichen Szenarien der Pandemie fehle, ebenso aber die notwendige Ausstattung und Ausbildung für den Fernunterricht bei Schülern und Lehrkräften.

Auch dazu, wie der entgangene Unterrichtsstoff nachgeholt werden könne, wurden Vorschläge eingefordert, und zudem wurde beklagt, dass sich Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Eisenmann nach wie vor uneinig über den Schulstart 2020/21 sind. Ein großes Problem seien die ausfallenden Erziehungs- und Lehrkräfte, die zu Risikogruppen zählten. Die GEB-Initiative unterstützt deshalb den Vorschlag der "Option Durchschnittsexamen", Examenskandidatinnen und -kandidaten rasch an die Schulen zu bringen, als eine Reaktionsmöglichkeit.

Die Veranstalter waren mit dem großen Zuspruch sehr zufrieden. Es seien Selbstverständlichkeiten, die die Eltern wollen, sagt Christoph Eberlein, und: "Wir wünschen uns, dass die Politik unsere Forderungen gehört hat und schnell darauf reagiert."

Die Elternbeiräte hatten sich schon vor der Kundgebung schriftlich an die Kultusministerin gewandt, nach der Demo gab es Eierkartons für sie. Denn Eisenmann hatte vor einigen Wochen den Eltern als ein Lehrprogramm in Corona-Zeiten vorgeschlagen, Waldspaziergänge zu machen, und dabei kleine Fundstücke wie Moos und Blümchen in Eierkartons zu sammeln. Die Eltern hatten nun anstelle des Naturmaterials ihre Forderungen an das Bildungssystem auf die Kartons geschrieben.