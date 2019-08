Heilbronn-Neckargartach. (pol/mare) Die Polizei hat am Dienstag einen vermeintlichen Serieneinbrecher geschnappt. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Zeugenaussagen ist es zu verdanken, dass die polizeilichen Ermittlungen nach Heilbronn-Neckargartach zu dem tatverdächtigen 32-Jährigen führten. Der Haftbefehl wurde über die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragt und vom Amtsgericht Heilbronn erlassen.

Der Mann wurde vor seiner Festnahme von zivilen Einsatzkräften observiert, sodass am Dienstag um circa 11 Uhr die Festnahme erfolgte. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde Diebesgut gefunden, welches den Einbrüchen der letzten Wochen - insbesondere in Heilbronn-Ost und Heilbronn-Neckargartach - zugeordnet werden konnte.

Die Auswertung dauert aufgrund der aufgefundenen Menge noch an. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird das Diebesgut an die Besitzer zurückgegeben.

Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt, woraufhin der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.