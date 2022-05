Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Besuch war sehr kurzfristig angekündigt worden, dafür dauerte er länger als geplant: Gut eine Stunde lang parkte die schwarze Audi-E-Flotte von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Heilbronner Mönchseestraße vor einem ehemaligen Möbelhaus. Im Rahmen seiner "The-Länd-Tour" besuchte er hier die Gemeinschaftsunterkunft der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Flüchtlingsarbeit Heilbronn.

Diese ist ein Zusammenschluss von AWO, Caritas und Diakonie, derzeit vor allem ein Treff- und Aufenthaltsort (es gehören auch Wohnungen dazu) für Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine. Zusammen mit der Initiative "Heilbronn hilft Ukraine" kümmert man sich hier um diese Menschen. Ihnen, wie auch den hier tätigen ehrenamtlichen Mitarbeitern, galten das Interesse und die offensichtliche Wertschätzung des Ministerpräsidenten: Gut eine Stunde nahm er sich Zeit, um mit ihnen, aber auch mit dem Vertreter der Stadt, Achim Bocher, als Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren auch für Flüchtlinge zuständig, über die Situation, die Stimmung und die Chancen zu sprechen und sich vor Ort ein Bild zu machen.

Hintergrund > Diakonie, Caritas und AWO, die in der "Arge Flüchtlingsarbeit Heilbronn" zusammenarbeiten, kennt man. Galina Breuninger ist es wichtig, darzustellen, wer in der Initiative "Heilbronn hilft Ukraine" mitarbeitet: "Wir sind russisch und ukrainisch sprechende Migranten und Migrantinnen, die [+] Lesen Sie mehr > Diakonie, Caritas und AWO, die in der "Arge Flüchtlingsarbeit Heilbronn" zusammenarbeiten, kennt man. Galina Breuninger ist es wichtig, darzustellen, wer in der Initiative "Heilbronn hilft Ukraine" mitarbeitet: "Wir sind russisch und ukrainisch sprechende Migranten und Migrantinnen, die sehr gut zusammenarbeiten und die Ansprechpartnerinnen sind." Viele von ihnen leben, so wie sie selbst, schon seit vielen Jahren in Deutschland. Sie kam vor 30 Jahren aus Usbekistan, arbeitet hauptamtlich für den Bundesverband russischsprachiger Eltern in Deutschland: "Wir arbeiten mit Migrantenvereinen, die nicht nur russisch, sondern auch ukrainisch und andere Sprachen aus den alten sowjetischen Republiken sprechen." Sie sagt, es sei wichtig, dass die Menschen wissen, wie wir heißen und wer wir sind. (bfk)

Eine Langzeitstrategie habe man nicht, sagt Kretschmann auf Nachfrage, dazu müsse man erst die weitere Entwicklung abwarten. Anja Niems, die Leiterin der Arge, konnte ihm ihre aktuellen Anliegen vortragen, ebenso auch Galina Breuninger und Anton Heschele von "Heilbronn hilft Ukraine". Kretschmann bekam aber auch erstaunlich Gutes zu hören, wenn Niems sagt, dass man vor dem Krieg 240 ehrenamtliche Helfer gehabt habe, nach dem Kriegsausbruch aber nochmals 270 hinzugekommen sind, und wenn Bocher berichtet, dass bereits 100 ukrainische Kinder in den Kindergärten untergebracht sind – die meisten älteren schon in Gymnasien. Es gebe eine Hausaufgabenhilfe für sie, Sprachunterricht und im Arge-Haus auch regelmäßige Kinderarzt-Sprechstunden. Auch Breuninger freut sich darüber, dass sie schon zwei Apothekerinnen und einer Zahnärztin einen Arbeitsplatz vermitteln konnte.

An den schön gedeckten Kaffeetischen für die Großen und den Spieltischen für die Kleinen herrschte eine freundliche Stimmung, die fast vergessen ließ, was diese Menschen hinter sich haben. Und was gerade auch die Kinder noch vor sich haben, die "ihren Papa vielleicht nie wieder sehen", wie Bocher deren Schicksal auf den Nenner bringt. Breuninger sagt, dass viele der Geflüchteten – es sind vor allem Frauen – so bald als möglich in die Ukraine zurück wollen, andere wollen dagegen in Deutschland bleiben.

Anfang April waren, bei kontinuierlich steigenden Zahlen, 720 Ukraine-Flüchtlinge in Heilbronn gemeldet. Am Ende seines Besuches fragt Kretschmann: "Soll ich jetzt noch eine Rede halten?" Er macht es kurz und verspricht, man werde alles für sie tun.