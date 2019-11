Das Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn hat im AOK-Krankenhausnavigator gleich in mehreren Bereichen Höchstnoten erhalten, beispielsweise bei Hüftgelenkersatz, Blinddarmentfernung und Leistenbruch-OPs. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (rnz) Patienten, bei denen eine Operation notwendig ist, fragen sich häufig, welches Krankenhaus in der Nähe bestmögliche Voraussetzungen für den Eingriff bietet. Die Qualität bestimmter Operationsverfahren ist bei einzelnen Kliniken sehr unterschiedlich. Einige Einrichtungen der Region Heilbronn und Umgebung weisen überdurchschnittliche Werte auf. Das zeigt die aktualisierte Version des AOK-„Krankenhausnavigators“.

Der Navigator basiert auf Auswertungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, das Operationen und ihre Ergebnisqualität der vergangenen Jahre auswertete. Um mögliche Komplikationen zu erfassen, wurde dabei der Zeitraum eines Jahres nach der Operation berücksichtigt.

Das > Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn erhielt Höchstnoten in den Bereichen Gallenblasenentfernung, Hüftgelenkersatz bei Oberschenkelbruch, Blinddarmentfernung und OPs bei Leistenbruch. Bei Leistenhernie und Gallenblasenentfernung ist auch die > Privatklinik am Rathenauplatz Heilbronn top. Bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata, dem benignen Prostatasyndrom, schnitt hingegen die Heilbronner > Urologische Klinik am Lerchenberg als einzige sehr gut ab. Beim Eingriff für einen Therapeutischen Herzkatheter ist man am > Plattenwald-Klinikum in Bad Friedrichshall bestens versorgt.

Gleiches gilt dort für Patienten, die unter Arthrose leiden und ein neues Kniegelenk benötigen. Diese Operationen am Knie- und am Hüftgelenk, auch bei Oberschenkelhalsbruch, werden außerdem sehr erfolgreich in den > Vulpius-Kliniken in Bad Rappenau durchgeführt.

Bei zwei dieser Indikationen ist zudem die > GRN-Klinik in Sinsheim empfehlenswert. Letztere bekam auch Bestwerte bei der Entfernung der Gallenblase. Im > Hohenloher Krankenhaus in Öhringen sind Patienten beim Hüftgelenkersatz aufgrund eines Oberschenkelbruchs gut aufgehoben. Das > Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim erhielt gleich in fünf Wertungsfeldern Bestnoten: Für Eingriffe bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata, dem benignen Prostatasyndrom, bei Hüft- und Kniegelenksersatz wegen Arthrose sowie im Bereich Hüftgelenksersatz wegen Oberschenkelhalsbruch und dem Wechsel des Hüftgelenkersatzes.

Im AOK-Krankenhausnavigator kennzeichnen Bäumchen-Symbole auf einen Blick die Bewertung: Überdurchschnittlich gut bewertete Kliniken und Einrichtungen erhalten drei Bäumchen, während gute beziehungsweise weniger gut bewertete Einrichtungen zwei oder lediglich ein Bäumchen erhalten.

