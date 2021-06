Das Online-Bundesfinale von „Jugend forscht“ fand in diesem Jahr in der „Experimenta“ in Heilbronn statt. Marik Müller aus Brandenburg freut sich über den 1. Platz im Fachgebiet Biologie. Foto: „Experimenta“

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Ein Konfettiregen für den Sieger – das kennt man. Man kann aber auch mit einem Konfettiregen zum Sieger werden. Eine Siegerurkunde schnell mal ausdrucken, das ist nichts Weltbewegendes, aber einem 3-D-Drucker auf ausgeklügelte Weise so Beine zu machen, dass er dreimal so schnell wird, dafür gibt es eine Siegerurkunde. Beim diesjährigen Bundeswettbewerb "Jugend forscht" im "Science-Center" der "Experimenta" Heilbronn, vergangenes Wochenende zu Ende gegangen, konnte man nicht nur dies erleben.

Eine Premiere war auch, dass dieser 56. Wettbewerb zum ersten Mal online stattfand, so wie auch die Siegerehrung durch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Für das Bundesfinale in Heilbronn hatten sich 169 junge MINT-Talente mit 113 innovativen Forschungsprojekten in den Landeswettbewerben qualifiziert.

Ein Überblick über die Preisträger beziehungsweise deren Projekte zeigt einen Standard in Wissen, Forschergeist und Kreativität der Schüler, den nachzuvollziehen für einen "Normalwissenden" ohne Nachhilfe-Lehrer kaum möglich ist. Dabei geht es nicht etwa um "graue Theorie", sondern um sehr lebendiges Wissen, oft praxisorientiert und anwendbar oder auch weiterführend in der Forschung.

Den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit erhielten Lennart Christian Grabbel (17), Paul Siewert (18) und Juri Kaganskiy (16) aus Hamburg. Es gelang ihnen, ein Problem der theoretischen Informatik zu lösen, indem sie ein universelles "Fractran"-Programm konstruierten, das gegenüber allen bislang bekannten um fast 40 Prozent kürzer ist. "Fractran" ist eine von dem englischen Mathematiker John Conway erfundene Programmiersprache, mit der sich unter anderem endlose Zahlenreihen darstellen und im Grund auch alle denkbaren mathematischen Aufgabenstellungen berechnen lassen. Den Hamburger Jung-Forschern gelang dabei eine Programm-Optimierung.

Der Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit ging an Jakob Nolte aus Hessen. Er konnte nachweisen, wie und dass in der Region Laubach in den vergangenen 130 Jahren bis zu 80 Prozent der Blütenpflanzenflora verschwunden ist. Über den dritten Sonderpreis, den der Bundesbildungsministerin für die beste interdisziplinäre Arbeit, kann sich Amon Schumann (16) aus Berlin freuen. Ihm lag die umweltschonende Wiederverwendung von Wetterballons am Herzen, schließlich steigen Tag für Tag Tausende davon bis zu 40 Kilometer hoch auf. Zudem entwickelte er eine kleine Sonde, die mit Solarstrom betrieben wird.

Den Namen von Bundessieger Jan Heinemann (18) aus Andernach im Fachgebiet Arbeitswelt sollten bald alle Feuerwehrleute kennen, ebenfalls seinen "Lösch-Igel". Er konstruierte einen Aufsatz für Feuerwehrschläuche, dessen "stacheligen" Düsen das Wasser großflächiger und effektiver zerstäuben. Von "praktischem Nutzen" für Umwelt und Landwirtschaft ist, was Marik Müller (17) aus Potsdam (Fachgebiet Biologie) entwickelte: Eine Methode, die das häufig angewandte Antibiotikum Florfenicol spaltet und inaktiviert, bevor dessen Reste nach der Anwendung in die Umwelt gelangen – auch mit dem Ergebnis, so das Risiko der Entstehung von resistenten Keimen zu verringern.

Rund 160.000 Proteine und RNA-Moleküle hat Chemie-Bundessieger Nikola Ristic (18) aus Sachsen analysiert. Er optimierte ein wissenschaftliches Computerprogramm, um Dichte und innere Struktur von Molekülen und deren Hohlräumen zu berechnen und sichtbar machen zu können. In den Himmel schaute Lukas Weghs (17) aus Nordrhein-Westfalen, weit über unser Sternenzelt hinaus. Ihn beschäftigte, ob Exo-Planeten auch Monde haben. Mehr als 4000 dieser Himmelskörper, die um einen anderen Stern als die Sonne kreisen, sind bekannt. Mit den Algorithmen des Jungforschers zur astronomischen Helligkeitsmessung kann man ihnen auf die Spur kommen.

Was "auf die Spur kommen" betrifft: Was ist mit den Jung-Forschern aus dem Ländle? Auch von hier stammen zwei Bundessieger: Leonard Münchenbach und Leo Neff, beide 17 Jahre alt. Im Team fanden die beiden Physik-Bundessieger eine Formel, die beschreiben kann, wie schnell Papierstreifen verschiedener Form und Größe in einer Phase des freien Falls rotieren. Und im Fachgebiet Technik setzte sich Tobias Neidhart durch. Er war es, dem es gelang, einen 3-D-Drucker um das Dreifache zu beschleunigen, wenn dabei zähflüssiges Harz mit UV-Licht mittels eines Ultraschallsenders belichtet wird. Seine Entwicklung ist bereits zum Patent angemeldet.

Am Ende des Wettbewerbs aber bleibt auch diese Frage: Wo sind nur die Mädchen geblieben? Thomas Rauh, Pressesprecher der "Experimenta", seufzt tief. Leider gab es in diesem Jahr tatsächlich keine Forscherinnen unter den Besten für die Jury, wohl aber sehr viele und auch sehr beeindruckende unter den Zweit- und Drittplatzierten. Der Anteil von Mädchen am Wettbewerb habe in diesem Jahr bei etwa 30 Prozent gelegen, in Baden-Württemberg sogar noch zehn Prozent höher.

Nicht nur Rauh hofft darauf, dass sich das bald ändert, besonders auch im übernächsten Jahr. Dann soll der Bundeswettbewerb ein zweites Mal in der Heilbronner "Experimenta" ausgetragen werden, hoffentlich auch so, dass man den Jubel von Siegerinnen und Siegern auch wieder "live" erleben kann.