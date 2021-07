Heilbronn. (zy) Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Kaufland und H&M im Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken am kommenden Freitag und Samstag zu Streiks aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg, mit deren Verlauf die Gewerkschaft nicht zufrieden ist, weil das bisherige Angebot der Arbeitgeber aus Sicht der Beschäftigten eine Reallohnsenkung bedeuten würde.

Zu der Kundgebung am Samstag werden Streikende der umliegenden Kaufland-Filialen und des H&M-Stores in Heilbronn erwartet. Auch Vertreterinnen und Vertreter politischer Parteien haben Grußworte angekündigt. Die Kundgebung beginnt um 10 Uhr. Bereits am Freitag wird außerdem erneut in mehreren Kaufland-Filialen des Bezirks gestreikt. Handelskonzerne, die in der Corona-Krise Gewinn gemacht hätten, würden sich nun hinter Krisenbetrieben verstecken, kritisiert Verdi-Gewerkschaftssekretärin Caroline Kirchhoff. Zudem hätten auch Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet hatten, durch das Engagement der Beschäftigten im unternehmenseigenen Online- und Versandhandel hohe Umsätze und Gewinne bei minimalen Personalkosten erwirtschaftet. Daran sollten nun auch die Beschäftigten teilhaben.