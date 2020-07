Heilbronn. (dpa/lsw) Ein Gaffer hat in Heilbronn eine 47-Jährige gefilmt, die bei einem Radunfall verletzt wurde - anstatt ihr zu helfen. Der 22-Jährige filmte mit seinem Smartphone gezielt die Ersthelfer und die Beteiligten des Unfalls, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte eine 48 Jahre alte Autofahrerin nach links in eine Straße einbiegen wollen.

Dabei habe sie die entgegenkommende Radfahrerin vermutlich übersehen, hieß es. Wie schwer die Frau bei dem Unfall am Mittwoch verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Beamten beschlagnahmten das Handy des Gaffers. Gegen ihn werde nun ermittelt.