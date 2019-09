Heilbronn. (pol/run) Ein Fall, der so wohl nicht oft vorkommt, liegt derzeit auf dem Tisch eines Ermittlers des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen. Am Donnerstagmorgen beobachtete eine Ladendetektivin, wie ein junger Mann einen Geldbeutel aus der Auslage eines Geschäfts in der Neckargartacher Straße in Böckingen nahm, die Verpackung aufriss und die Geldbörse einsteckte.

Als er ohne zu zahlen an der Kasse vorbei ging, sprach sie ihn an. Der 29-Jährige rannte daraufhin weg. Sein Pech war, dass er seine Krankenkassen-Karte verlor, mit der seine Identität rasch festgestellt werden konnte. Für die Ladendetektivin war es wohl das Beste, dass der polizeibekannte Mann sich aus dem Staub machte. Er fiel laut Polizei-Angaben bereits wegen Gewaltdelikten auf.