Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. 4935 Tote fanden auf dem Ehrenfriedhof in Heilbronn die letzte Ruhe – in welcher Form und unter welchen Umständen, das mag man sich kaum vorstellen. Sie kamen, insgesamt waren es über 6500 Heilbronner, beim Luftangriff auf die Stadt am 4. Dezember 1944 ums Leben. Jahr für Jahr sind es immer weniger Zeitzeugen, die den Weg hinaus und hinauf ins Köpfertal bei meist unwirtlichem Wetter auf sich nehmen, denn dort wurde zwei Tage nach dem Angriff das Massengrab ausgehoben. Aber immer noch kommen die Heilbronner, darunter auch junge Menschen, in großer Zahl dorthin.

Der Luftangriff durch englische Fliegerbomber ist und bleibt das Trauma der Stadt, es aufzuarbeiten dauerte lange, sowohl was die besonders "berechnende" Art des Brandbombeneinsatzes betraf, auf maximale Zerstörung und Töten ausgerichtet, wie auch in Bezug auf die historische Einordnung des Tages. Er ist untrennbar mit der Tatsache verbunden, dass hier Opfer wie auch Täter im doppelten Sinn ruhen, also Heilbronner, die in großer Zahl Hitleranhänger und -gefolgsleute waren. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis auch dieser Teil der Wahrheit zu diesem Tag angesprochen wurde.

Als ein wesentlicher Tag in der Heilbronner Erinnerungskultur ist der 4. Dezember aber immer und von allen gesehen worden. Beim traditionellen Glockengeläut aller Kirchen der Innenstadt, einmal um 15.05 und um 19.20 Uhr, halten normalerweise auch die Besucher des Weihnachtsmarktes inne. Denn um 19.20 Uhr begannen damals die 292 Lancaster-Bomber, ihre Ladung von 1,2 Millionen Kilogramm Bomben abzuwerfen. Der Angriff dauerte 37 Minuten. Danach war die ganze Stadt ein Flammenmeer.

Zur Gedenkveranstaltung

Der Weihnachtsmarkt entfällt in diesem Jahr bekanntlich zum zweiten Mal, und zum ersten Mal auch das traditionelle Requiem in der Kilianskirche. Die Gedenkveranstaltung auf dem Ehrenfriedhof beginnt um 15 Uhr, die Ansprachen halten Oberbürgermeister Harry Mergel und Dekan Roland Rossnagel, das Schlussgebet spricht Dekan Christoph Baisch. Der Posaunenchor Heilbronn umrahmt die Gedenkfeier. 2020 war wegen der Corona-Pandemie die Besucherzahl beschränkt worden, in diesem Jahr ist die Regelung folgende: Die Gedenkfeier gilt als Versammlung, es gilt Maskenpflicht, und die Einhaltung des Mindestabstands wird empfohlen.

Busshuttles fahren

Die Verkehrsbetriebe richten wieder einen Busverkehr ein: Um 14.25 und 14.40 Uhr fahren ab der Haltestelle Harmonie-Ost Sonderbusse zum Trappensee, um 14.30 Uhr auch die Linie 1. Die Rückfahrt ab der Haltestelle Trappensee erfolgt um 15.45 und 16.05 Uhr mit einem Sonderbus sowie mit der Linie 1 um 15.53 Uhr. Zwischen der Haltestelle Trappensee und dem Ehrenfriedhof pendelt ein Kleinbus. Während der Öffnungszeiten zeigt das Stadtarchiv im Haus der Stadtgeschichte in der Eichgasse 1 den Film "Feuersturm.

Der Luftkrieg in Heilbronn 1944/1945"

Seit 2015 veranstalten die evangelische sowie die katholische Kirche und die Baptistengemeinde Heilbronn den Heilbronner Friedensweg, er findet auch dieses Jahr erneut digital unter https://heilbronnerfriedensweg.com statt.