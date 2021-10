Heilbronn. (rnz) Der Aufbau der vielen Messe-Stände für die Heilbronner Herbstmesse (HNH) auf der Theresienwiese hat begonnen. Ab Mittwoch, 13. Oktober, hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Besucher. Sie stehen im engen Kontakt mit den zuständigen Behörden des Landes und berücksichtigen deren Vorgaben und Empfehlungen zum Schutz vor Corona. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt auf dem gesamten Messegelände die "3G"-Regel.

An den fünf Tagen werden in den mehr als 20 Messe-Hallen rund 50.000 bis 60.000 Besucher erwartet. Die Verbrauchermesse, die nach zehn Jahren Pause an die frühere "Unterland-Schau" anknüpfen will, sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, war aber den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen. Nun aber findet sie statt: Zwar ohne das ursprünglich geplante Eventzelt mit Live-Auftritten, dafür aber mit reichlich Mittelalter-Flair: Lucas Klomann, der Veranstalter des bekannten Mittelaltermarkts in Angelbachtal, plant hier allein mehr als 50 Stände. Dazu kommen Trolle und Zauberer, die ihre Besucher in unblutigen Shows – auch für Kinder geeignet – in diese Zeit entführen wollen. Das Spektakel ist im Messeeintrittspreis inbegriffen. Der Markt wird auch noch nach Messeschluss bis 21 Uhr geöffnet sein. Als weitere Besonderheit wird der Deutsche Bundestag in Halle 13 mit einem großen Glaskuppel-Stand vertreten sein.

Testungen werden täglich von 8 bis 20 Uhr für sechs Euro vor Ort angeboten. Die HNH unterstützt das Testzentrum, damit dieser Selbstkostenpreis möglich ist. Besucher, die nach 18 Uhr noch den Mittelaltermarkt erleben möchten, haben also die Möglichkeit, sich vorab testen zu lassen.

Tagestickets, ermäßigte Tagestickets oder fünf Tagestickets können unter www.hnh-messe.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Zusätzlich wird eine Tageskasse angeboten. Dennoch bitten die Messeverantwortlichen die Besucher, den Online-Verkauf zu nutzen, um lange Warteschlangen an den Eingangsbereichen zu vermeiden. Eine Tageskarte beinhaltet die kostenfreie Fahrt mit dem HNV und kostenfreien Zutritt zum Mittelalter-Spektakulum auf dem Gelände der Theresienwiese.