Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Die Zunge reicht weiter als die Hand" – dieser Ausspruch hat jetzt, in Corona-Zeiten, eine ganz besondere Bedeutung bekommen: Trotz Abstandsgebot wird Heilbronn anstelle von auch hier so vielen ausgefallenen Veranstaltungen einen "Kultursommer" bekommen, bei dem auch viel gesprochen, gesungen und musiziert wird.

Das Motto dafür "Heilbronn ist kult" soll Oberbürgermeister Harry Mergel eingefallen sein: "In der Zeit des Lockdowns haben wir das kulturelle und gesellige Leben in der Stadt schmerzlich vermisst. Deshalb wollen wir diesen Sommer zum Kultursommer machen und den Menschen mit Livemusik, Theater, Lesungen, Kleinkunst und mit persönlicher Begegnung eine Freude machen", erklärt Mergel und ergänzt: "Und wir wollen den Künstlerinnen und Künstlern endlich wieder eine Bühne geben."

Gestartet wird schon an diesem Wochenende mit dem Robert Giegling Quartett (Jazz und Pop) – es ist schon ausverkauft, aber weitere Auftritte folgen. Für alle Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Zugang gibt es aber nur mit Karten, die man entweder übers Internet oder bei der Tourist-Info Heilbronn erhält.

Passend zur Ankündigung von "Heilbronn ist kult" hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Bay noch eine weitere Neuigkeit: Aus dem Sonderprogramm "Kultur Sommer 2020" erhält der Jazz-Club "Cave 61" mehr als 25.000 Euro für die Umsetzung des Projektes "Jazz trotz(t) Corona – Kultur im Theatergarten". Bay sagt dazu: "Eine schrittweise Öffnung des Kulturbetriebs wird immer wichtiger, weil gerade in dieser gesellschaftlichen Krisensituation die Kultur mit ihren Möglichkeiten und Angeboten so sehr fehlt." Die Balance zwischen Gesundheitsschutz und kulturellem Leben gelte es auszugestalten, und das Projekt "Jazz im Theatergarten" sei ein schönes Beispiel dafür, sagte Bay, "wie wir es unter diesen besonderen Bedingungen schaffen können, die reiche kulturelle Landschaft in Baden-Württemberg zu erhalten." (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Spielorte sind zunächst der Deutschhof, er war bei den "Käthchen-Festspielen" nach dem Krieg schon einmal "Kulturzentrum" in Heilbronn, und die Inselspitze; an beiden Orten kann man die zulässige Personenzahl (99 und 40) am besten einhalten. Die "kult"-Reihe soll bis Ende September laufen und die Bevölkerung für ausgefallene Auftritte ebenso entschädigen wie die vielen Agierenden der Kulturszene und deren Einnahme-Ausfälle wenigstens teilweise ausgleichen. Dafür wird ein "angemessenes Honorar" bezahlt – mehr war dazu offiziell nicht zu erfahren.

Was man inoffiziell hört, gibt kein ganz so gutes Bild ab, auch wenn für die meisten Künstler zählt, dass sie jetzt überhaupt wieder auftreten können. Der Etat für "kult" liegt bei 100.000 Euro, finanziert aus nicht abgerufenen Mitteln für andere Kultur-Veranstaltungen, beispielsweise dem Klassik-Open-Air, sowie aus Rücklagen und Stiftungsgeldern. Zum Vergleich: Allein in den Monaten März, April und Mai hat die Stadt Heilbronn 260.000 Euro an Strafgeldern wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen kassiert.

Die Veranstaltungsplanung obliegt Michaela Ruof vom Schul-, Kultur- und Sportamt. Sie hat bei der Bundesgartenschau diese damals weitaus umfangreichere Herausforderung gestemmt und musste nun das Programm nicht nur mit heißer Nadel stricken, sondern auch mit dem Wunsch des OB im Nacken, es möge sich doch auch wieder etwas von der unvergessenen Buga-Heiterkeit einstellen.

Trotz des kurzen Vorlaufs ist die Vielfalt des Programms groß und soll auch noch erweitert werden. Interessenten können sich beim Schul- und Kulturamt melden, es gebe noch freie Termine, sagt Kulturbürgermeisterin Agnes Christner dazu. Sie verweist auch darauf, dass sich schon einige Künstler um Mittel aus dem Unterstützungsprogramm "Kultur Sommer 2020" des Kulturministeriums bemühen, für das insgesamt 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Die Akteure kommen aus der Freien Szene von Heilbronn, auch das Theaterschiff ist mit "Weiber" mit von der Partie, einen großen Teil des Programms bestreitet auch das "Literaturhaus" – noch vor seiner Eröffnung Ende Juli – mit einer Vielzahl von Leseabenden und ab sofort mit der Reihe "Gott und die Welt". Für Kinder spielt das Theater "Radelrutsch"; es wird Poetry-Slams, Kabarett und noch andere Formate geben. Von den "Etablierten" und "Subventionierten" ist das WKO dabei, das erstmals wieder in der Harmonie Kammermusik spielen wird: drei Konzerte an einem Tag für jeweils 99 Abonnenten.

Das Heilbronner Theater lädt seit Wochen immer wieder zur "Boxx@Night", Corona-Edition, ein. Es sei "sensationell", was da alles in kürzester Zeit möglich geworden sei, sagt Mergel. Er ist, wie alle anderen Akteure auch, guter Hoffnung, dass die Zulassungsbeschränkungen spätestens im Juli weiter gelockert werden. Das gilt auch für die Reihe des Stadtarchivs "Wissenspause", die ebenfalls im Sommer im Deutschhof stattfinden wird.