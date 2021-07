Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Abschiede von Amtsleitern sind oft eine Sache für sich, selten aber erlebt man einen solchen wie den, den die Stadt Heilbronn für ihren Leiter des Grünflächen- und Friedhofsamtes ausrichtete, mit Verzögerung wegen Corona, aber in der Absicht, ihn entsprechend schön zu gestalten.

Hans-Peter Barz hat ihn, das ist die einhellige Meinung aller Redner und Gäste, in dieser Form auch verdient: In seiner 30-jährigen Tätigkeit hat der Mann aus dem Norden Heilbronn aufblühen lassen, die Bundesgartenschau eingeschlossen. Diese hätte es ohne ihn nicht gegeben, wie Oberbürgermeister Harry Mergel in seiner Rede betonte.

"Aufblühen lassen" bedeutete dank Barz längst nicht nur Blümchen-Zier, sondern zunächst auch Visionen für ein grünes Gesamtbild und die dafür nötigen Strukturen und Orte zu schaffen. Es spricht für ihn, dass ihm dabei die Stadt stets gefolgt sind. Immer noch ein wenig erstaunt darüber, erzählt er, wie man ihm, kaum dass er 1989 im Amt war, gleich zutraute, einen Park zu schaffen. Es ist der 1995 fertiggestellte Ziegeleipark in Böckingen.

Erst Oberbürgermeister Manfred Weinmann, mit dessen Stimme er gewählt wurde (die Entscheidung fiel mit 21 zu 20 Stimmen), dann auch die folgenden Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach und Harry Mergel, ließen ihn machen und taten gut daran. 1996 folgte der Botanische Obstgarten, der ohne ihn und die Unterstützung des damaligen Baubürgermeisters Ulrich Frey nie das gärtnerische Kleinod geworden wäre, das er heute ist – und der daher auch die angemessene Kulisse für seinen Abschied war, zu dem eine große und fröhliche Gästeschar mit vielen weiteren Wegbegleitern erschienen war.

Keiner von ihnen, der nicht Mergel zugestimmt hätte, als er Barz dafür lobte, dass er das Amt "stets mit hohem intellektuellen, aber auch ästhetischen Anspruch" wahrgenommen habe, dies "ohne je abgehoben zu sein". Und weiter: "Selbstbewusst haben Sie zudem der Grünplanung einen neuen Stellenwert erkämpft. Grünplanung ist der Stadtplanung seither nicht länger untergeordnet, sondern ein integraler, aber zugleich eigenständiger Bestandteil."

Unterstützt und geschätzt von Verwaltung und Gemeinderat schuf Barz nicht nur Parks, sondern auch Grünzüge, besonders gerne Spielplätze, dazu Schulhöfe und Ackerrandstreifen, und kümmerte sich um die 50.000 Bäume in der Stadt. So ist auch ohne "Hinweisschild" sein Wirken in Heilbronn ablesbar.

Auf den Ziegeleipark folgte die Umgestaltung der Waldheide, der von einem Raketenstandort in ein Naherholungsgebiet verwandelt wurde, und dessen Name "Wald-Heide" Barz wörtlich umsetzte. Pfühlpark und Trappensee waren die nächsten Projekte, zwei Jahre später dann der Leinbachpark. Eines seiner letzten "Meisterstücke" ist der wegen des Hotelbaus an der "Harmonie" umgestaltete Stadtgarten geworden, mit dem auch er sich zufrieden zeigte.

Den Zuschlag für die Bundesgartenschau 2019 erhielt Heilbronn ja nicht aus dem Nichts, die Stadt hatte sich zuvor – eben dank Barz – mehr als nur "grün" profiliert und sich dafür empfohlen, wie Mergel nicht zu erwähnen vergaß. Schon beim europäischen Blumenschmuckwettbewerb "Entente Florale" erhielt Heilbronn im Jahr 2000 nicht nur eine Goldmedaille, sondern auch die höchste Punktezahl. Besonders stolz sei er gewesen, erzählt Barz, als ihm die "Mainau-Gräfin" Sonja Bernadotte 2005 mit dem "Goldenen Ginkgo" ehrte, weil dies eine Auszeichnung für das ganze Team war.

"Heilbronn hat hier sicher einen einzigartigen Standard" – wenn ein Oberbürgermeister das sagt, klingt das nach Eigenlob, trifft aber auch nach dem Urteil anderer zu. Und wenn ein Personalrat einen Amtsleiter eine Viertelstunde lang auch als "Chef" nur lobt, dann geht das nur dank einer guten Begründung dafür.

Mit leeren Händen geht Barz nicht in den Ruhestand. Eine kleine Käthchen-Figur begleitet ihn dabei, und ein sehr großes Bild. Es ist eine Sonderanfertigung für ihn, eine exakte Kopie des berühmten Bildes "Nighthawks" von Edward Hopper, das späte Gäste in einer New Yorker Bar zeigt – in diesem Fall aber eine Heilbronner Kneipe, das Lieblingslokal von Barz, mit ihm als Gast.

Auch wenn man Barz im Amt nun vermissen mag – ganz weg ist er nicht: Er ist noch wie vor auch ein fleißiger Chorsänger beim Vokalensemble Heilbronn an der Kilianskirche.