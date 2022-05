Von Brigitte Fritz-Kador

Für Künstler, besonders für Musiker, waren die letzten beiden Jahre alles andere als einfach – für ein so großes Orchester wie das Heilbronner Sinfonieorchester (HSO), in dem, teils über Jahrzehnte hinweg, ein Stamm Profimusiker spielt, gilt das ganz besonders. "Ein Stück von Heilbronn" ist der Slogan, der das Ensemble, seinen Anspruch und vor allem seine Geschichte gut beschreibt: Generationen von Heilbronnern haben ihre ersten Begegnungen mit sinfonischer Musik ihm zu verdanken.

Ausgesprochen schade ist es deshalb, dass der neue "Auftakt des HSO" ausgerechnet auf den Muttertagssonntag fällt, und damit zeitgleich mit dem "Grünen Konzert" des Württembergischen Kammerorchesters, das, wie berichtet, im Rahmen des "Jahres der Folgenlosigkeit" stattfindet. Und so konkurrieren Vivaldis "Vier Jahreszeiten" (WKO) mit "Carmen tanzt" (HSO).

Für das Orchester, das, so wie früher das WKO, von einem Verein getragen wird, beginnt nun in eine neue Ära. Endgültig aus dem operativen Geschäft verabschiedet sich Hans A. Hey, der "Mr. HSO". Er war von 1961 bis 2006 Vorsitzender des Sinfonieorchesters, ab 2006 Ehrenvorsitzender", wie auch sein Nachfolger Harald Friese. Mit ihnen geht nun auch Geschäftsführerin Anne Weidler in den Ruhestand.

Das Konzert "Carmen tanzt" am kommenden Sonntag, 8. Mai, findet zweimal statt: um 15 und um 19.30 Uhr. Im Großen Saal der Harmonie werden Igor Strawinskys "Concerto für Klavier und Bläser" (1923/24, rev. 1950) und die "Carmen-Suite" für Orchester (1967) nach George Bizets gleichnamiger Oper von Rodion Schtschedrin zu hören sein. Solist am Klavier ist Andreas Kehlenbeck. Alle Infos unter www.hn-sinfonie.de (bfk)

Den "Taktstock" gibt das so verdiente Trio nun an ein Duo ab: an Lothar Heinle und Andrea Keppler. Heinle wird in Personalunion Vorsitzender und Geschäftsführer sein, Keppler ist seine Stellvertreterin. Beide sind in der Musikszene von Heilbronn fest verankert: Heinle kennt man als Komponisten, Musiker, Veranstalter und Rezensent; Keppler hat auch eine musikalische Biografie, unter anderem eine Gesangsausbildung, auch wenn sie heute in der Privatwirtschaft tätig ist.

Nicht nur einmal betonten Hey und Friese, dass dieser Wechsel "völlig geräuschlos" und einvernehmlich erfolgt sei. Damit verbunden ist auch ein kleiner Seitenhieb auf das WKO, bei dem man vor einigen Jahren mit von außen diktierten Veränderungen – unter anderem in der Geschäftsform und Trägerschaft und auch mit problematischen Personalentscheidungen – vor allem auch unter den Musikern für Unruhe sorgte. Hey betont ein ums andere Mal auch, in welchem konsensualem Verhältnis beim HSO die Musiker, der musikalische Leiter, Dirigent Alois Seidlmeier und die Geschäftsführung immer zusammengearbeitet hätten – bis hin zur Abstimmung über die Programmgestaltung.

Heinle weiß genau, auf welcher Basis und mit welchen Traditionen er nun weitermachen wird: Nächstes Jahr wird das HSO 75 Jahre alt. Er lässt keinen Zweifel daran, dass ihm der hohe Identifizierungsgrad der Heilbronner mit dem HSO eine große Verpflichtung ist, will aber auch neue Formate und Inhalte wagen, und weiß, dass sich gerade nach der Pandemie vieles im Musikgeschäft neu orientiert. Corona habe diesen Strukturwandel beschleunigt, sagt auch Friese. Er war unter anderem Kulturdezernent in Heilbronn und findet es gut und richtig, das jetzt ein Veränderungsprozess angestoßen werde.

An zwei Dingen will man festhalten, das ist Hey besonders wichtig: an der Nachwuchsförderung – in der nächsten Saison wird Gerhard Oppitz wieder spielen, dem Heilbronner Weltklasse-Pianisten bot das HSO die ersten Auftritte – und an dem Anliegen, dass klassische Musik zu vermitteln auch eine soziale Aufgabe ist. "Wo kann man heute noch für neun Euro ein Orchesterkonzert besuchen und für ein Jahresabo von 54 Euro sechs große Sinfoniekonzerte", fragt er. Das HSO habe dennoch immer 60 Prozent seiner Kosten selber eingespielt. Dass dies auch in Zukunft wieder so sein werde, darauf hoffen alle, dass die Zehn-Prozent-Zuschuss-Kürzung der Stadt (wegen Corona) weh tut, wird aber auch nicht verschwiegen.

Das HSO hatte alle seine 1350 Abonnenten in der Pandemie aus der Verpflichtung entlassen und muss nun wieder ganz neu anfangen. Hey rechnet mit 500 bis 700 Abos – fürs Erste. Vor dem neuen Vorstand liegt keine leichte Aufgabe, dennoch sagt Keppler: "Wir freuen uns auf die neue Aufgabe.‘‘ Man nimmt es ihnen ab. Und dass die bisherige Geschäftsführerin Weidler zum Ehrenmitglied des HSO ernannt werden soll, ist keine Überraschung.