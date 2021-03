Heilbronn. (RNZ/mün) Es wird wieder etwas dicht gemacht - die Zeit der Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist im Landkreis Heilbronn schon wieder vorbei. Seit Donnerstag war an drei Tagen in Folge die 7-Tages-Inzidenz über dem Wert 50. Zudem sei das Infektionsgeschehen diffus ist, es gebe also keine klar erkennbaren Cluster. Deshalb werden die jüngsten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wieder aufgehoben. Die Verschärfungen treten am Dienstag, 16. März, in Kraft, teilt das Landratsamt am Samstagnachmittag mit.

Folgende Bereiche sind betroffen: