Rund 242.000 Menschen waren am Sonntag im Wahlkreis Heilbronn aufgerufen, ihre Stimme für den Direktkandidaten für den Bundestag abzugeben. Am Ende setzte sich erneut Alexander Throm durch. Symbolfoto: Falk-Stéphane Dezort

Von Brigitte Fritz-Kador und Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Wenn man sich die Ergebnisse bei vergangenen Bundestagswahlen anschaut, ist es keine große Überraschung, dass sich CDU-Kandidat Alexander Throm auch 2021 gegen seine zehn Konkurrenten im Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis 267 Heilbronn durchgesetzt hat – allerdings muss er erneut einen herben Stimmenverlust verkraften. 2017 verlor er 16 Prozent im Vergleich zu 2013 und erzielte nur noch 35,3 Prozent (Zweitstimmen: 32,1 Prozent). Am Abend landete Throm, in 316 von 323 ausgezählten Wahlbezirken, Stand 22.30 Uhr, bei 27,7 (Zweitstimmen: 23,9) und zieht damit wieder in den Bundestag ein.

Die zweitmeisten Stimmen vereinte mit 24,1 Prozent Josip Juratovic (SPD) auf sich und verbuchte damit einen kleinen Zuwachs (Zweitstimmen: 22,5). Vor Jahren kam er mit 23,2 Prozent über einen Listenplatz nach Berlin. Ob es in diesem Jahr erneut für ihn reicht, ist noch offen. Denn seine Listen-Platzierung beim Landesparteitag im Mai war enttäuschend für ihn: Platz 18, nachdem er bei der Wahl zuvor noch auf Platz 16 gestanden hatte.

SPD-Wahlkreiskandidat Josip Juratovic freut sich über das Abschneiden seiner Partei auf Bundesebene. Auch selbst verbucht er ein Stimmenplus. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Trotz seiner Niederlage in seinem Wahlkreis hätte die Laune bei den Sozialdemokraten mit Blick auf das Bundesergebnis am Sonntagabend nicht besser sein können. Als die erste Wahlprognose kurz nach 18 Uhr auf dem Bildschirm erschien, mit einem Zwei-Prozent-Vorsprung für die SPD, explodierte der Jubel unter den Genossen. Und Juratovic sprang auf und riss die Arme hoch – ganz im Gegensatz zu seinem sonst eher ruhigen und besonnenen Auftreten. Und als dann die erste Hochrechnung um 18.44 Uhr einen Vorsprung für die SPD – wenn auch einen hauchdünnen – zeigte, erfüllte rhythmisches Klatschen den Saal. Dennoch: Alle wussten zu diesem Zeitpunkt, dass es knapp werden wird. Auch für Juratovic selber.

Alexander Throm. Foto: privat

Deutlich äußerte er sich aber zur künftigen Regierung, er bevorzugt eindeutig eine Koalition mit den Grünen und der FDP. Die könnten sich nicht mehr leisten, sich zu verweigern, sagt er. Eine klare Absage ging an ein rot-rot-grünes Bündnis. Er kenne deren innere Strukturen, und da gebe es auch zu viel Streit. Weniger präzise kann er seine Gefühle beschreiben, er sei einfach überwältigt und zugleich erleichtert und dankbar, auch dafür, dass man dem neuen Kurs und der enormen Kraft der vergangenen Monate bei der SPD Vertrauen schenke. Sein persönliches Fazit: "Die SPD ist zurück als Volkspartei, knapp, aber sie ist zurück." Und auch Gewerkschaftssekretärin Silke Ortwein, die Gastgeberin für die Heilbronner SPD am Wahlabend, strahlt: "Endlich können wir bei der SPD uns wieder über ein Wahlergebnis freuen."

Freuen konnte sich am Sonntag auch Isabelle Steidel. Sie ging erstmals für die Grünen bei einer Bundestagswahl an den Start und erzielte mit 12,6 Prozent auf Anhieb ein zweistelliges Ergebnis (Zweitstimmen: 12,8). "Ich bin sehr dankbar. Der Trend geht aufwärts und gibt uns Kraft." Vor vier Jahren holte Thomas Fick noch 8,1 Prozent. Auch mit Blick auf Bundesebene sprach Steidel von einem "positiven Trend", wenngleich nach einigen Umfrageergebnissen vor ein paar Monaten "mehr drin gewesen" sei. Auf ein mögliches Dreierbündnis wollte sich die Grünen-Kandidatin im Gespräch nicht festlegen. "Es wäre nicht glaubwürdig, sich jetzt festzulegen, ohne die Inhalte zu kennen. Die Verhandlungen werden zeigen, wohin es geht."

In die gleiche Kerbe schlug auch FDP-Kandidat Michael Link. "Ich kann mir beides vorstellen." Man müsse sich den Partner suchen, bei dem mehr Ziele der Liberalen durchzusetzen sind. Link sieht eine mögliche Kombination aus CDU, Grünen und FDP "nicht als Selbstläufer" an. Denn solange sich die CDU nicht gegen die CSU klar durchsetze und die seitlichen Schüsse verhindere, müsse man gar zu viert verhandeln. Zu seiner favorisierten Lösung wollte er sich nicht äußern.

Mit seinem Abschneiden im Wahlkreis Heilbronn ist Link überdies ebenfalls mit 13,7 Prozent sehr zufrieden (Zweitstimmen: 16,2). Denn der FDP-Kandidat legte im Vergleich zu 2013 erneut zu. Vor vier Jahren landete er bei 9,6 Prozent (Zweitstimmen: 13 Prozent). Positiv stimmte ihn auch die Wahlbeteiligung von rund 75,6 Prozent.

Verluste musste hingegen Franziska Gminder (AfD) hinnehmen. Landete sie 2013 noch aus dem Stand bei 15,6 Prozent (Zweitstimmen: 16,4), kam sie dieses Mal auf 12,8 (Zweitstimme: 13,2). Konrad Wanner (Linke) erzielte 2,3 (Zweitstimmen: 2,8).

Für ein Statement waren Throm, Gminder und Wanner für die RNZ am Abend nicht zu erreichen.