Heilbronn. (dpa) Bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam ein Auto am späten Samstagabend in der Neckartalstraße rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und prallte nach einem Überschlag gegen mehrere Bäume.

Die Polizei vermutet, dass das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine 24 Jahre alte Frau wurde den Angaben zufolge durch die Wucht des Aufpralls aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Ob die Frau angeschnallt war, blieb zunächst unklar, hieß es. Ein 21-Jähriger, der sich mit im Wagen befand, wurde ebenso schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.