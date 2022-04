Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Aus den Jahren der Nazizeit kennt man in Heilbronn eine ganze Reihe mutiger Widerstandskämpfer, solche, die überlebten und solche, die Opfer wurden. An ihren Mut und ihr Handeln wird immer wieder erinnert. Einem der mutigsten unter ihnen aber wird diese Anerkennung bis heute und auch auf breiter Ebene versagt. Bei der Gedenkfeier zum 32. Todestag von Walter Vielhauer – geboren 1909, gestorben 1986 – wurde dies in aller Deutlichkeit angesprochen. Weil unter den Teilnehmern auch Oberbürgermeister Harry Mergel war, könnte die dabei geäußerte Kritik an der Stadtverwaltung und am Stadtarchiv doch eine Änderung auslösen in der Bewahrung und Behandlung des Andenkens an den Gewerkschafter und Widerstandskämpfer der ersten Stunde.

Hintergrund > Walter Vielhauer, in Reutlingen geboren, war Kommunist und Gewerkschafter der ersten Stunde und gelernter Silberschmied bei der Silberwarenfabrik Bruckmann. > Dort begann 1930 sein gewerkschaftliches Engagement. Er trat der KPD bei. > In der Zeit der Nazi-Diktatur war er [+] Lesen Sie mehr > Walter Vielhauer, in Reutlingen geboren, war Kommunist und Gewerkschafter der ersten Stunde und gelernter Silberschmied bei der Silberwarenfabrik Bruckmann. > Dort begann 1930 sein gewerkschaftliches Engagement. Er trat der KPD bei. > In der Zeit der Nazi-Diktatur war er unter den ersten Verhafteten. Im KZ Buchenwald gehörte er als Häftling Nr. 39282, mit französischem Pseudonym, zum illegalen internationalen Komitee der Häftlingsgruppen, das die Vorbereitungen für die Befreiung durch die heranrückende US Army traf und das 1945, am 19. April – dem späteren Todestag von Walter Vielhauer –, den berühmten "Schwur von Buchenwald" formulierte: "Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig." Und: "Wir Buchenwalder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen, Slowaken und Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher, Belgier und Holländer, Engländer, Luxemburger, Rumänen, Jugoslawen und Ungarn, kämpften gemeinsam gegen die SS, gegen die nazistischen Verbrecher, für unsere eigene Befreiung. Uns beseelte eine Idee: Unsere Sache ist gerecht – Der Sieg muß unser sein!" (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Viele Straßennamen in Heilbronn sind bis heute braun-belastet. Auf die Ergebnisse einer Aufarbeitung durch das Stadtarchiv wartet man schon seit Jahren. Die von vielen Seiten gestellte Forderung, eine Straße nach Walter Vielhauer zu benennen ist noch älter. Dessen Leben und Handeln ist offen wie ein Buch und war – in künstlerischer Freiheit – Vorlage für den Stoff des Romans "Nackt unter Wölfen" von Bruno Apitz, 1958 im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Das Buch wurde drei mal verfilmt, 1963 in der DDR von Frank Beyer mit Armin Müller-Stahl, zuletzt 2015 für den MDR, in allen Versionen wird er bis heute gezeigt.

Konrad Wanner, Stadtrat der Linken im Heilbronner Gemeinderat und Redner der Gedenkfeier, erinnerte daran, dass Vielhauer, nachdem Willi Bleicher, der spätere Bezirksleiter der IGM Württemberg, im KZ Buchenwald im Herbst 1944 von der SS verschleppt und gefoltert, die Betreuung des jüdischen Kindes Jerzy Zweig nicht mehr übernehmen konnte und den Jungen Vielhauer anvertraute. Jerzy Zweig überlebte – er ist die Zentralfigur des Romans und der Filme.

Begonnen hatte Wanner in seiner Ansprache vor Vielhauers Grab auf dem Heilbronner Hauptfriedhof mit den Worten: "Sicher blüht bei Euch im Neckartal jetzt bald alles zusammen – wie schön ist es dann dort." Es war ein Satz aus einem Brief von Walter Vielhauer an seine Familie aus dem KZ Dachau vom 22. April 1940, der nie bei ihnen ankam. Wanner sagte, er konnte ihn vergangenes Jahr zufällig erwerben, um dann fortzufahren: "Fast zwölf Jahre wird Walter Vielhauer von den Hitlerfaschisten in Gefängnissen und Konzentrationslagern festgehalten, davon fünf Jahre in Einzelhaft im Zuchthaus Ludwigsburg. Den Nazischergen gelingt es nicht, den aufrechten Gewerkschafter, Antifaschisten und Kommunisten zu brechen. Eingebunden in die Solidarität seiner Mithäftlinge, überlebt Walter mit geschundenem Körper, aber bei klarem Verstand diese dunkelste Zeit Deutschlands im 20. Jahrhundert."

Der frühere OB Manfred Weinmann (CDU) schätzte Vielhauer, hatte ein gutes und faires Verhältnis zu ihm. Der Heilbronner Altliberale und Altstadtrat der FDP, Gerhard Nietzer, ebenfalls zur Feier gekommen, bezeichnet ihn als "aufrechten Kommunisten". Er kennt Vielhauer aus der Nachkriegszeit, als von der US-Army kommissarisch eingesetzten Bürgermeister – zuständig für Wohnungsfragen – und dann jahrelangen Stadtrat, dem hier nicht nur die sehr rasch wieder aktiven Altnazis das Leben schwer machten, sodass er – nach dem Verbot der KPD und dem damit verbundenen Ausscheiden aus dem Gemeinderat –, Heilbronn verlassen musste, um wirtschaftlich zu überleben. Erst als Rentner kehrte er zurück. Heute war von den amtierenden Stadträten nur noch Wanners Linke-Kollege Erhard Jöst bei der Feier anwesend.

So konnten sie nicht hören, dass Wanner wieder einmal dringlich anmahnte, endlich eine Straße nach Vielhauer zu benennen. Dass es immer noch eine ganze Reihe Straßen mit Namen von NS-belasteten Personen gibt, gehört zum Gesamtbild; und auch, dass Wanner heftig ein Buch des Stadtarchivs kritisierte: 500 Seiten stark ist "Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Heilbronn 1933 ff – Beiträge zum Nationalsozialismus in der Stadtgeschichte", erschienen 2020. Kein Wort findet sich darin zum Leben, Schicksal und Handeln von Walter Vielhauer. Die einzige Namensnennung bezieht sich auf ihn als Redner einer Trauerfeier 1949. Wanner sagt dazu, er habe im Vorfeld der Veröffentlichung im Stadtarchiv nachdrücklich und mit Materialvorlagen auf Vielhauer hingewiesen.

OB Mergel, davon sichtlich betroffen, sagt dann – außerhalb des Protokolls, aber vernehmlich –, doch noch einige Worte: Man werde das Buch sicher nicht neu auflegen können, aber entsprechend ergänzen und das Thema "Straßenname" liege bei ihm "ganz oben auf". Das Gedenken heute sei Teil einer neuen Wertschätzung und des Umgangs mit Vielhauer. Und den heutigen Besitzern des Hauses von Vielhauer verspricht er, sollten sie eine Gedenktafel anbringen, diese "aus eigener Tasche" zu bezahlen. DGB-Regionsgeschäftsführerin Silke Ortwein begleitete die Gedenkstunde mit einem selbst geschriebenen Song zu Vielhauers Leben, er endete mit dem Refrain: "Denn – für Menschlichkeit und Frieden eingesetzt/ Hat Walter Vielhauer sich bis zuletzt/ Schade nur, dass diese Stadt/Für Walter Vielhauer noch kein Denkmal hat."

Info: Der "Arbeitskreis Walter Vielhauer" bestehend aus DGB, Heilbronner SPD, Linke, dem Netzwerk gegen Rechts, "Heilbronn sagt nein" und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), hat 2019 eine Broschüre zum Leben von Vielhauer herausgebracht; sie ist erhältlich über den DGB Region Nordwürttemberg in Heilbronn.