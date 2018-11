Nach längerem Stillstand gehen die Sanierungsarbeiten an der Dammschule weiter. Seit 2015 werden die Grundschüler hier in Containern unterrichtet. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (RNZ) Die Brandschutz- und Sanierungsarbeiten in den beiden Teilen der Heilbronner Dammschule gehen nun weiter: Bis Ende Dezember werden die vorhandenen Wasser-, Gas- und Heizungsrohre zurückgebaut. Ab Januar 2019 sollen dann in zwei Bauabschnitten die Geschossdecken abgetragen und durch neue ersetzt werden. Zudem werden die Fenster und das Dach des Gebäudes erneuert.

"Ich freue mich, dass wir die Großbaustelle nun wieder vorantreiben können", erklärt Johannes Straub, Leiter des Hochbauamts der Stadt. Aufgrund von Umstellungen des Sanierungskonzepts sowie der Auftrags- und Vergabefristen bei europaweiten Ausschreibungen ruhten die Arbeiten zwischenzeitlich.

Vom ersten Bauabschnitt sind vor allem die Grundschüler betroffen, die bereits seit 2015 in Containern unterrichtet werden. Sie können das Schulgebäude voraussichtlich im März 2020 wieder beziehen. Dann werden die Realschüler für den zweiten Bauabschnitt das Gebäude verlassen müssen. Auch sie werden während der Bauphase in den Containern untergebracht, die den Belangen des Realschulunterrichts angepasst werden. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ist bis zum August 2021 geplant. Insgesamt investiert die Stadt knapp 20 Millionen Euro in die Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen. Rund die Hälfte davon fließt in die Erneuerung der Decken.

Zunächst war nur der Einbau von Brandschutztüren geplant. Im Zuge der Bauarbeiten stellte sich jedoch heraus, dass die Decken des über 100 Jahre alten Gebäudes nicht mehr den aktuellen Brandschutzanforderungen entsprechen und grundlegend saniert werden müssen.