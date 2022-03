Das Mahnmal auf der Heilbronner Waldheide erinnert daran, dass das heutige Naherholungsgebiet einst ein Atomwaffen-Standort der US-Armee war, auf dem drei Soldaten ums Leben kamen. Friedensaktivisten aus Heilbronn, Schwäbisch Gmünd/Mutlangen und Ulm wenden sich nun in einem Offenen Brief an Politiker und Bundesregierung gegen die Atombomben, die noch in Deutschland stationiert sind. Foto: B. Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Was es bedeutet, Atomwaffen vor der Haustüre zu haben, weiß man in Heilbronn nur allzugut – und diese Zeiten sind noch nicht vorbei. Am Zugang zum heutigen Naherholungsgebiet Waldheide steht eine Installation, die an das dortige Pershing-Unglück vom 11. Januar 1985 erinnert, bei dem drei US-Soldaten starben. Von 1951 bis 1987 befand sich auf der Waldheide "Fort Redleg", ein Stützpunkt der US-Army, auf dem unter strengster Geheimhaltung auch Mittelstreckenraketen von Typ "Pershing" lagerten, die auch nuklear zu bestücken waren. Die Waldheide wurde nach dem Explosionsunglück vielfacher Anlaufpunkt der nationalen Friedensbewegung mit prominenter Unterstützung, unter anderem durch Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser, Walter Jens, Petra Kelly und Gert Bastian.

Die Friedensgruppen in den drei Kommunen Heilbronn, Schwäbisch Gmünd/Mutlangen und Ulm, allesamt frühere Standorte von Pershing II-Atomraketen, haben sich nun in einem Offenen Brief an alle Abgeordneten und die Öffentlichkeit gewandt. Die Angelegenheit ist wieder akut, nicht nur weil im Ukrainekrieg der Aggressor Putin auch mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte, sondern auch, weil in Deutschland ein Thema dazu aus der öffentlichen Wahrnehmung herausgehalten ist: Atomwaffen lagern auch hier und sind, inzwischen nach neuestem technischen Standard, einsatzbereit.

Das wollen die Friedensgruppen nicht nur thematisieren, sondern auch ändern. Mit einem Offenen Brief wenden sie sich auch an die Bundesregierung und fordern einen öffentlichen Diskurs dazu. In dem Brief, vorgelegt bei einer Pressekonferenz im Heilbronner Literaturhaus im Trappenseeschlösschen, es liegt nur einen Kilometer Luftlinie von der Waldheide entfernt, ist zu lesen, dass im Fliegerhorst Büchel in der Pfalz derzeit bis zu 20 B 61-Atomsprengköpfe lagern und dass diese "ferngesteuerten Atombomben für den Einsatz im Herzen Europas gedacht sind". Weiter noch: "Ihre Zerstörungskraft vom Vierfachen der Hiroshima-Atombombe kann noch im Flug eingestellt werden." Das senke, so meint man hier auch, die Hemmschwelle für einen Einsatz, der von Büchel bis nach St. Petersburg reichen kann.

Wörtlich wird außerdem festgestellt: "Den Einsatzbefehl gibt, entsprechend dem Abkommen zwischen den USA und Deutschland (Anm.: Es stammt noch aus Zeiten früherer Regierungen) der US-Präsident, den Abwurf erledigen Pilot*innen der Bundeswehr. Die Folgen des atomaren Gegenschlags aber tragen wir in Europa. Auch der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine, den wir entschieden verurteilen, ändert nichts daran, dass wir neue Atombomben und Atombomber für Deutschland ablehnen." Der Überfall Russlands auf die Ukraine zeige, wie schnell ein kriegerisch ausgetragener Konflikt eskalieren und sich eine Spirale von Aggression und Gegen-Aggression in Richtung Atomwaffen weiter drehen könne.

Die Forderungen der Friedensguppen an Bundesregierung und Bundestag sind konkret: Die ferngesteuerten US-Atombomben vom Typ B 61-12 nicht in Deutschland zu dulden, die dafür zertifizierten US-Kampfflugzeuge nicht zukaufen und den Pakt zur "Nuklearen Teilhabe" aufzukündigen, auch weil "die Teilhabe bei Zielplanung und aktiver Umsetzung von Massenvernichtung nicht dem ethischen und moralischen Standard Deutschlands entsprechen". Verlangt wird ein "aufrichtiger Dialog", in dem alle Aspekte des Einsatzes offengelegt werden. Wolf Theilacker von den Heilbronner Friedensaktivisten sagt: "Wir brauchen keinen Gegenschlag, wir brauchen einen Dialog!"

Er und seine Mitstreiter aus Ulm und Schwäbisch Gmünd/Mutlangen haben schon starke Unterstützung erfahren, auf die sie auch stolz sind. Rund 170 Unterzeichner, nicht nur aus Friedensgruppen, und Mitstreiter aus ganz Deutschland sind dabei, sondern ebenso prominente Organisationen wie die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, und die deutsche Sektion von IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs/Ärzte in sozialer Verantwortung) und auch die Umweltschutzorganisation "Naturfreunde Deutschlands".

Lob gab es auch für Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, der sich im Rahmen von "Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) eingeklinkt hat und hier tätig werden will. Das Logo der Aktion der drei Standorte variiert den Slogan "Atomkraft – nein danke" in "Atomraketen – nein danke"; ihr Slogan ist: "Keine neuen Atombomben und Atombomber für Deutschland".