Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Ist es in der jüngeren Geschichte der Stadt Heilbronn schon einmal vorgekommen, dass sich alle Fraktionen und Gemeinderäte gemeinsam gegen einen Antrag der Verwaltung stellen? Wenn man sich umhört, heißt es "nein". Doch nun ist genau dieser Fall eingetreten – beim Gewerbegebiet "Steinäcker" in Neckargartach. Die Steinäcker sind nicht "irgendein" Gewerbegebiet. Wenn man die Feststellungen der Verwaltung dazu liest, scheint die gewerbliche und industrielle Zukunft Heilbronns davon abzuhängen, dieses 30 Hektar große Gebiet zur Fortsetzung der "Böllinger Höfe" zu machen.

Alle Fraktionen – mit Ausnahme der AfD, die einen eigenen Antrag dazu stellt, sowie ein Zusatzantrag der Freien Wähler – wenden sich dagegen, dass diese Erweiterung nach den Vorstellungen der Verwaltung stattfindet.

Rainer Hinderer, Fraktionsführer der SPD, dürfte es kaum leicht gefallen sein, gegen den SPD-Oberbürgermeister Stellung zu beziehen. Ärger und Verwunderung sind fraktionsübergreifend groß, denn ein inhaltlich fast deckungsgleicher Antrag der Verwaltung ist vor vier Jahren schon einmal eingebracht und dann abgelehnt worden. Bei der Gemeinderatssitzung an diesem Montag – wenn das Thema auf der Tagesordnung steht – dürfte es lebhaft zugehen.

In der Sache geht es darum, dass das Areal an der "historischen Römerstraße" nicht einfach so den "Böllinger Höfen" zugeschlagen wird. Denn auch hier muss der Landschaftsschutz und auch "Landwirtschaftsschutz" beachtet werden. Die Verwaltung begründet die neuerliche Auflage des Bebauungsplanes damit, dass Heilbronn dringend weitere Flächen für Gewerbeansiedlungen benötige. Die Böllinger Höfe sind unter anderem auch ein Standort von Audi. Der Audi R8 wird hier in einem eigens für den Sportwagen errichteten Produktionsstandort gebaut. 2011 hat der Neckarsulmer Produzent in dem Industriepark ein 23 Hektar großes Gelände erworben, dort 2014 sein Logistikzentrum und die R8-Fertigung eingeweiht. Zudem baut Audi hier auch sienen E-Tron.

Nicht nur der Neckargartacher Stadtrat Herbert Burkhardt ist der Ansicht, dass es jetzt eigentlich genug sei. Dieser Stadtteil von Heilbronn sei jetzt schon überproportional mit Gewerbegebieten "gesegnet". Mit rund 200 Hektar Gewerbe- und Industriefläche seien das mehr als als alle anderen Stadtteile zusammen: "Jetzt reicht es", sagt er.

Auch die Landwirte sehen es so. Hermann Hagner, Vorstand des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, kämpft seit Jahren um die landwirtschaftlichen Flächen. Aus der aktiven Unterstützung durch Stadtrat Alfred Dagenbach, Mitglied der AfD-Fraktion, macht er keinen Hehl. Im gemeinsamen Antrag der übrigen Fraktionen, wie auch der beiden Linke-Stadträte, heißt es: "Die geplante Ausweisung der Gewerbefläche bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Kulturlandschaft Neckargartachs. Neben dem weiteren, nicht unerheblichen Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche (circa 21 Hektar) entfällt bei einer Realisierung, der knapp einen Kilometer breite, landschaftsprägende Freiraum. Dieser Korridor stellt eine landschaftlich besonders wertvolle und für die Naherholung bedeutende Verbindung zwischen der Ortslage Neckargartach und dem Böllinger-Bach-Tal dar."

Bei der Stadt sieht man es so: "Die Flächenreserven für gewerblich und industriell nutzbares Bauland sind im Stadtkreis Heilbronn nahezu erschöpft. Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Gewerbegebiets im Gewann Steinäcker geschaffen. Hierfür ist die Umwandlung landwirtschaftlicher Nutzflächen in gewerblich nutzbare Baufläche erforderlich. Darüber hinaus soll der vorliegende Bebauungsplan die innere Erschließung des Gewerbegebiets planungsrechtlich absichern."

Der Bezirksbeirat von Neckargartach hat dieses Ansinnen der Stadt schon lange einstimmig abgelehnt. Im interfraktionellen Antrag heißt es zudem: "Die Steinäcker dürfen kein gewöhnliches ,0815-Gewerbegebiet‘ werden. Es soll eine höhere bauliche Qualität mit höherer baulicher Dichte geplant werden." Konkrete Vorstellungen beziehen sich darauf, hier hauptsächlich Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln, auch im Hinblick auf "qualitativ hochwertige Arbeitsplätze". Und hochwertig soll auch die Bebauung sein, also nicht nur in die Fläche gehend, sondern mit "Hochpunkt" auch eine "Landmarke" zu setzen.

Zündstoff hat das Thema Steinäcker nicht nur, weil sich die Stadträte durch die Neuauflage des Bebauungsplanes vorgeführt vorkommen, sondern weil darin auch noch ein Hintertürchen offen bleibt, sich über den Flächennutzungsplan den Zugriff zu erhalten.

Was nicht ausgesprochen wird, aber wohl auch im Raum steht: Die Standort-Diskussion "Steinäcker" ist auch eine über den Auto-Standort Heilbronn. Heiner Dörner, heute Ruheständler und 2018 noch Fraktionsführer der Freien Wähler, schrieb damals im Hinblick auf die Steinäcker in der Stadtzeitung: "Wachstum auf Kosten der Landwirtschaft? Auf den Höhen zwischen A6, Frankenbach und Neckargartach ist die Landschaft noch intakt. Bei einer eventuellen Erweiterung der Audi-Werke wäre aber auch klar, welche Flächen dazu notwendig wären." Und weiter: "Insider wissen: Der Regionalverband Heilbronn-Franken hat ein Papier über zukünftige Gewerbeflächen erstellt, inklusive der Heilbronner Gemarkung. Werden darin die Flächen südlich von Audi nur für diese Firma reserviert?"