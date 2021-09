Heidelberg. (sös) Der baden-württembergische CDU-Landeschef und Bundes-Vize Thomas Strobl gibt die Bundestagswahl für seine Partei trotz miserabler Umfragewerte nicht verloren. "Die Messe ist noch nicht gelesen", sagte Strobl beim Besuch in der RNZ. "Das wird eine knappe, eine sehr knappe Sache", so der Parteichef zum Anspruch der CDU, am 26. September wieder alle Direktmandate in Baden-Württemberg zu gewinnen. Den Heidelberger CDU-Kandidaten Alexander Föhr lobte er als "eine der herausragenden Persönlichkeiten im ganzen Land". Föhr sei jemand, auf den man sich "hundertprozentig verlassen kann", "einer, der nach vorne denkt".

Lob gab es auch für Andreas Jung, den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, der von Kanzlerkandidat Armin Laschet in dessen "Zukunftsteam" berufen wurde. Jung sei "einer der führenden Köpfe in Deutschland im Bereich des Klimaschutzes", so Strobl. "Armin Laschet hätte keinen besseren als Andi Jung nehmen können." Die CDU Baden-Württembergs sei in der Umweltpolitik "deutschlandweit Avantgarde", behauptete Strobl.

Gefragt nach seinem Eindruck vom derzeitigen Wahlkampfstil, ob es etwa härter zuginge als früher, verwies Strobl auf die Bundestagswahl 1980. Mit Unionskanzlerkandidat Franz-Josef Strauß (CSU) sei es "richtig kernig zur Sache" gegangen, so der 61-jährige Strobl. "Es darf auch schonmal etwas derber zugehen", sagte er. "Wahlkämpfe sollen nicht langweilig sein." Wichtig sei, dass es dennoch bei einem respektvollen Umgang miteinander bleibe.

Eine Belastung für die grün-schwarze Regierungskoalition in Stuttgart sieht der Vize-Regierungschef nicht. "Ich bin ganz sicher: Wir werden auch die nächsten zweieinhalb Wochen bis zur Bundestagswahl ganz gut miteinander überstehen."