Heidelberg. (sös) Die "Eltern-Kind-Covid19-Studie", die die baden-württembergischen Universitätskliniken im Frühjahr 2020 durchgeführt hatten, wurde jetzt offiziell in der renommierten Zeitschrift "Jama Pediatrics" publiziert. Das teilte die Pressestelle der Uniklinik Heidelberg am Montag mit.

Die abschließende Auswertung aller Tests bestätige demnach die vorläufigen Ergebnisse, die Mitte Juli vorgestellt worden seien. "Kinder unter 10 Jahren scheinen nicht nur seltener an Covid-19 zu erkranken, sondern auch seltener mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein", heißt es in der Mitteilung. Es gebe keinerlei Hinweise, dass jüngere Kinder die Ausbreitung besonders befördern. Und es habe sich "auch in anderen nationalen und internationalen Veröffentlichungen kein Hinweis ergeben, dass von Schulen oder Kitas eine besondere Gefahr für die Virusausbreitung ausgeht".

Für die Studie waren zwischen dem 22. April und dem 15. Mai 2020, also während des Lockdowns und bei geschlossenen Kitas und Schulen, insgesamt 2500 Eltern-Kind-Paare getestet worden.